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股市財富效應發威？北市豪宅交易逆勢年增近2成 這兩區買氣翻倍

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房市買氣冷颼颼，豪宅市場卻逆勢突圍。根據住商機構統計，今年前三季台北市總價7,000萬元以上住宅交易達327件，年增18.5%，其中大同區、北投區成為最大黑馬，交易量分別年增180%、166.7%，增幅雙雙超過1.6倍，甚至超越傳統豪宅聚落。

觀察今年前三季台北市各行政區交易表現，若與去年同期相較，大同區交易量由去年同期5件增至14件，年增180%，增幅居全市之冠，平均成交單價每坪123.6萬元。北投區同樣表現亮眼，交易量16件，較去年同期6件增加10件，年增166.7%，平均成交單價每坪106.2萬元。另士林區交易24件，年增20%，顯示北市部分非傳統豪宅核心區域，高總價住宅交易逐漸升溫。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，大同、北投等區域過去高總價住宅供給相對有限，隨著新興重劃區開發、都市更新及高端住宅產品陸續交屋，產品規格提升，逐漸吸引具備換屋需求的高資產族群進駐，也讓豪宅交易版圖出現變化。

至於傳統豪宅聚落，交易量仍由大安區以83件穩居全市之冠，年增27.7%，平均單價每坪157.8萬元；中正區以51件排名第二，年增21.4%；信義區交易32件，年增23.1%；松山區則交易30件，年增36.4%，平均單價達172.5萬元，為全市最高。

賴志昶指出，近年房市受到信用管制與銀行放款緊縮衝擊，但高資產族群財務實力相對雄厚，購屋決策較不易受到貸款條件影響，加上股市財富效應與資產配置需求支撐，讓部分精華區高總價住宅仍有一定買盤。尤其大安、中正、松山及信義等傳統蛋黃區，具備成熟生活機能、優質學區及地段稀缺性，在房市景氣盤整之際，具備保值性的核心地段更容易獲得買方認同。

不過，並非所有行政區交易都成長，其中南港區今年前三季交易18件，年減28%，減幅全市最大；中山區交易36件，年減20%；內湖區則交易17件，年減15%。

賴志昶分析，部分區域交易降溫，除可能受到指標豪宅交屋量減少影響，也與房價墊高、買賣雙方價格認知差距擴大有關。高總價產品去化期原本就較長，買方更傾向等待具備價格優勢或產品稀缺性的物件，使各區交易表現出現明顯分歧。

資料來源：住商機構
資料來源：住商機構

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