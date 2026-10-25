長榮航：客運旺、AI貨運無淡季 油價成最大變數

航空燃油高漲，長榮航空總經理孫嘉明今天表示，雖調漲票價、運價因應，帶動營收創高，油價仍是獲利最大變數；客運受惠各航線需求強勁，12月開航印度首兩班客滿，AI等高科技貨運則「全年無淡季」，支撐運價持穩續強。

2026長榮航空馬拉松今天開跑，吸引超過2萬名海內外跑者參與。長榮航空馬拉松是國際馬拉松暨路跑總會（AIMS）國際認證接軌全球標準的賽事，今年獲國際媒體「富比士」選入「全球十大特色馬拉松」，賽事路線穿梭台北市區及多個地標。

孫嘉明表示，今年面對颱風帶來的挑戰，長榮航空馬拉松團隊在確保所有跑者及賽事安全的前提下投入賽事籌備，讓賽事順利完成。

地緣政治風險帶動油價再度飆漲，孫嘉明會後受訪指出，雖然有調漲票價、運價因應，進而帶動營收創新高，但航空燃油成本大增，會影響獲利，成為全年營運最大變數，先前國際航線航空燃油價格已達約每桶177美元，笑稱航空業現在「都在幫油公司打工」。

長榮航空9月客運營收新台幣119.38億元，創歷年同期新高，年增率28.08%；貨運營收61.67億元，年增率42.55%；合併營收207.49億元，年增率32.86%，創單月營收同期新高。累計前9月客運營收1213.06億元，累計合併營收1943.8億元，創下客運營收及合併營收歷年同期新高。

展望後續客運表現，孫嘉明表示，9月是傳統北美線旺季，隨著年底耶誕、過年假期，載客會再度轉強；而東北亞線、歐洲線、紐澳線，以及兩岸航線等載客率表現都很強勁。

孫嘉明表示，長榮航空將在12月開航印度德里航線，開航首兩班都已客滿，受惠印度到台灣或是到北美的客源充裕，國內也有旅行社專營印度航線。

貨運方面，孫嘉明表示，AI出貨需求旺盛、「全年沒有淡季」，帶動運價持穩續強，不只國籍航空供不應求，美籍航空也加開上百班次包機，足見AI、高科技帶動的空運潮盛大，長榮航空持續積極爭取高附加價值貨源，提升營運表現。