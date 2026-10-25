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長榮航空馬拉松吸引逾2萬人參賽 獲富比士全球十大特色馬拉松肯定

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
2026長榮航空馬拉松全馬、半馬及10K組25日於總統府前盛大開跑，共同迎接年度路跑盛事。圖／長榮航提供
2026長榮航空馬拉松全馬、半馬及10K組25日於總統府前盛大開跑，共同迎接年度路跑盛事。圖／長榮航提供

2026長榮航空馬拉松25日在總統府前登場，吸引超過2萬名海內外跑者參與。長榮航空表示，賽事今年獲《富比士》選入「全球十大特色馬拉松」，國內男子半馬冠軍由賽事代言人周庭印以1小時7分22秒奪下，長榮航空也持續透過「幼苗計畫」深耕校園，將賽事效益延伸至基層體育發展。

長榮航空總經理孫嘉明表示，面對颱風帶來的挑戰，賽事團隊以跑者安全為優先，積極完成各項籌備工作，讓賽事順利舉行。他指出，長榮航空馬拉松獲國際媒體肯定，感謝跑者九年來的支持，希望持續以「台北起跑，飛向世界」為號召，吸引更多國內外跑者參與。

長榮航空馬拉松為國際馬拉松暨路跑總會（AIMS）認證賽事，路線串聯台北市區及多處知名地標，讓跑者在挑戰自我的同時，也能感受城市風貌。今年由全新世代純電休旅BMW iX3擔任前導車，為賽事增添亮點。

競賽成績方面，半程馬拉松男子組由肯亞選手AMOS CHERUIYOT KIRUI以1小時6分56秒奪冠，國內男子組則由周庭印以1小時7分22秒封王。周庭印表示，當天濕度偏高，後半程跑起來較為吃力，但整體賽道平整，感謝工作人員的付出。

半程馬拉松女子組由菲律賓選手Michelle Zamora以1小時21分49秒奪冠，國內女子組冠軍則是謝千鶴，成績為1小時22分00秒。謝千鶴表示，這次整體跑步體感是近一年來最好的一次，主要是為年底台北馬拉松暖身。全程馬拉松方面，男子組由日本選手YOSHIKI NAGANO以2小時24分25秒奪冠，女子組則由菲律賓選手ART JOY TORREGOSA以2小時51分30秒摘冠。

除賽事本身，長榮航空也持續推動基層運動發展。自2023年啟動「幼苗計畫－校園深耕巡迴」以來，今年巡迴嘉義、苗栗，累計已有超過千名孩童參與。長榮航空表示，未來將持續走訪台灣各地，透過專業訓練與交流，協助偏鄉青少年接觸運動資源、培養運動習慣，為基層體育扎根。

此外，今年賽事也規劃參賽者抽獎活動，獎項包括歐美澳、亞洲及國內線機票共30張，以及長汎假期5萬元旅遊抵用券。長榮航空並延續「拿哩跑！您跑一哩，我送百哩」活動，依參賽組別贈送「無限萬哩遊」獎勵哩程，全馬跑者最高可獲4,200哩，另提供機票、旅遊商品及相關合作品牌優惠。

長榮航空馬拉松吸引逾2萬人參賽獲富比士全球十大特色馬拉松肯定。黃淑惠／攝影
長榮航空馬拉松吸引逾2萬人參賽獲富比士全球十大特色馬拉松肯定。黃淑惠／攝影

2026長榮航空馬拉松3K組也於25日大佳河濱公園歡樂開跑，吸引眾多大小朋友熱情參與。圖／長榮航提供
2026長榮航空馬拉松3K組也於25日大佳河濱公園歡樂開跑，吸引眾多大小朋友熱情參與。圖／長榮航提供

長榮航空馬拉松持續受到海內外跑者關注，今年更獲國際媒體《富比士》選入「全球十大特色馬拉松，用雙腳感受台北城市的魅力風貌。圖／長榮航提供
長榮航空馬拉松持續受到海內外跑者關注，今年更獲國際媒體《富比士》選入「全球十大特色馬拉松，用雙腳感受台北城市的魅力風貌。圖／長榮航提供

長榮航空馬拉松半馬賽事國內男子組冠軍則由長榮航空馬拉松代言人「印帝」周庭印以1小時07分22秒率先衝線。圖／長榮航提供
長榮航空馬拉松半馬賽事國內男子組冠軍則由長榮航空馬拉松代言人「印帝」周庭印以1小時07分22秒率先衝線。圖／長榮航提供

長榮航空馬拉松半馬賽事集結多位國內外頂尖好手，半程馬拉松男子組由來自肯亞的AMOS CHERUIYOT KIRUI以1小時06分56秒封王，奪下冠軍。圖／長榮航提供
長榮航空馬拉松半馬賽事集結多位國內外頂尖好手，半程馬拉松男子組由來自肯亞的AMOS CHERUIYOT KIRUI以1小時06分56秒封王，奪下冠軍。圖／長榮航提供

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