長榮航空馬拉松吸引逾2萬人參賽 獲富比士全球十大特色馬拉松肯定
2026長榮航空馬拉松25日在總統府前登場，吸引超過2萬名海內外跑者參與。長榮航空表示，賽事今年獲《富比士》選入「全球十大特色馬拉松」，國內男子半馬冠軍由賽事代言人周庭印以1小時7分22秒奪下，長榮航空也持續透過「幼苗計畫」深耕校園，將賽事效益延伸至基層體育發展。
長榮航空總經理孫嘉明表示，面對颱風帶來的挑戰，賽事團隊以跑者安全為優先，積極完成各項籌備工作，讓賽事順利舉行。他指出，長榮航空馬拉松獲國際媒體肯定，感謝跑者九年來的支持，希望持續以「台北起跑，飛向世界」為號召，吸引更多國內外跑者參與。
長榮航空馬拉松為國際馬拉松暨路跑總會（AIMS）認證賽事，路線串聯台北市區及多處知名地標，讓跑者在挑戰自我的同時，也能感受城市風貌。今年由全新世代純電休旅BMW iX3擔任前導車，為賽事增添亮點。
競賽成績方面，半程馬拉松男子組由肯亞選手AMOS CHERUIYOT KIRUI以1小時6分56秒奪冠，國內男子組則由周庭印以1小時7分22秒封王。周庭印表示，當天濕度偏高，後半程跑起來較為吃力，但整體賽道平整，感謝工作人員的付出。
半程馬拉松女子組由菲律賓選手Michelle Zamora以1小時21分49秒奪冠，國內女子組冠軍則是謝千鶴，成績為1小時22分00秒。謝千鶴表示，這次整體跑步體感是近一年來最好的一次，主要是為年底台北馬拉松暖身。全程馬拉松方面，男子組由日本選手YOSHIKI NAGANO以2小時24分25秒奪冠，女子組則由菲律賓選手ART JOY TORREGOSA以2小時51分30秒摘冠。
除賽事本身，長榮航空也持續推動基層運動發展。自2023年啟動「幼苗計畫－校園深耕巡迴」以來，今年巡迴嘉義、苗栗，累計已有超過千名孩童參與。長榮航空表示，未來將持續走訪台灣各地，透過專業訓練與交流，協助偏鄉青少年接觸運動資源、培養運動習慣，為基層體育扎根。
此外，今年賽事也規劃參賽者抽獎活動，獎項包括歐美澳、亞洲及國內線機票共30張，以及長汎假期5萬元旅遊抵用券。長榮航空並延續「拿哩跑！您跑一哩，我送百哩」活動，依參賽組別贈送「無限萬哩遊」獎勵哩程，全馬跑者最高可獲4,200哩，另提供機票、旅遊商品及相關合作品牌優惠。
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