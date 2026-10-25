建商搶攻購物中心版圖 專家：未來10年大趨勢

建商營運模式出現變化，包括冠德（2520）環球購物中心2028年起將有新商場，麗寶攜手日本宜得利布局圓山商場，遠雄去年底接手大魯閣2座商場，朝連鎖購物中心發展。專家表示，住宅市場降溫，建商欲尋求下一個穩定收益，投入購物中心將是「未來10年的趨勢」。

建商逐步擴大商場版圖之際，冠德旗下環球購物中心展店計畫已陸續排上時程。環球購物中心表示，今年營運持續成長，全年業績有望再創新高，將加速展店腳步，2028年起迎展店潮。

環球購物中心主管表示，高雄車站商場預計2028年第1季開幕，商場面積約1.6萬坪，規模僅次於中和店，目前已啟動招商及設計作業，零售與餐飲規劃各占一半。冠德建設與台電合作的台電南港案，預計2028年底開出，屬公辦都市更新案，將結合商場與辦公空間。

環球購物中心主管透露，後續還有台北行二行三、台中G9-1及台北車站西區門戶E1E2等開發案，不過部分案件涉及設計、審議等程序，實際開幕時程未確定。

中華民國購物中心暨商業地產協會理事長蔡明璋接受中央社記者訪問表示，過去住宅市場利潤好，建商多將重心放在住宅；如今住宅市場降溫，讓建商開始思考住宅之外的下一個產品，並跨足辦公、飯店及購物中心等商業不動產。其中，建商經營購物中心，將是未來10年的發展趨勢。

他指出，在現行會計認列方式下，上市櫃建商的住宅建案須待完工交屋後才能認列收入，營收易出現波動；商業不動產以收租為主，可帶來持續性租金收益，因此建商會思考增加收租型資產，讓收入來源更穩定。

交通導向開發（TOD）也是建商跨足商場推力之一。蔡明璋指出，政府聯合開發案往往結合商場、住宅或辦公空間，建商可出售住宅或辦公產品，商場則成為複合開發的一環，不但能增加周邊生活機能，也有助住宅或辦公產品銷售。

如潤泰創新（9945）布局商場CITYLINK，目前有南港、松山、內湖及三重店。潤泰創新協理陳柏宇表示，三重店周邊人口多、商場較少，營運表現穩定，以餐飲業種為主，預估全年營業額可達近6億元；今年CITYLINK整體營業額估約60億元。

他指出，CITYLINK展店會爭取外部商場經營權，但主要方向希望與公司房產一同開發，以複合式的生活空間，提升建案的便利性及價值，並持續評估大面積土地的政府開發案或標案。

不同於自行開發新商場，遠雄流通事業去年底砸10億元，接手大魯閣旗下台中店及新竹店，納入iFG遠雄廣場體系，加上原有汐止店，形成3店布局；遠雄流通總經理曾玉鳳今年受訪曾表示，未來3至5年規劃再增加3座商場，朝6店布局，營收目標200億元。

建商麗寶則採取與外部業者合作，麗寶日前宣布，圓山商場將攜手日本宜得利。麗寶表示，雖具商場招商經驗，但希望結合宜得利的商場營運專業，加上基地鄰近花博、輝達進駐北士科，看好區域未來發展。

蔡明璋指出，從建築業跨入商場並不容易，最大門檻在於經營管理，業者首先要找準產品定位，後續招商能否符合原先規劃又是一項挑戰。「商場經營成敗，也會直接影響不動產本身的價值。」

此外，資金回收時間也是一大挑戰。蔡明璋說，購物中心每年得靠租金收入「細水長流」，往往需要10年、20年才能收回本金，還得建立營運團隊與資訊系統，對建商而言是完全不同的經營模式。