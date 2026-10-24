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三大因素 推升成衣銷售單價 預期漲勢將延續至明年第1季

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

中東戰事推升國際油價，帶動化纖等上游原料成本上漲，成衣代工廠平均銷售單價（ASP）持續走高。儒鴻聚陽均指出，下半年ASP呈上升趨勢，除原料成本轉嫁，高單價運動機能服飾需求增加及產品組合優化，也是推升報價重要因素，預期漲勢至少將延續至明年第1季。

儒鴻表示，今年第3季成衣出貨量與ASP均較去年同期成長，其中價格增幅高於出貨量。9月成衣ASP年增約15%至16%，主要受到原料成本上漲後調整產品價格，加上垂直整合後採用自家較高價布料，以及新產品占比提高等因素帶動。儒鴻指出，第3季調價效益尚未完全顯現，預期第4季ASP將高於第3季。展望明年，ASP仍有向上調整空間，但實際漲幅須視油價及原料成本變化而定。

聚陽指出，ASP上升除了原料成本因素，也與運動機能服飾訂單增加及短單需求升溫有關。

儒鴻 聚陽 中東 國際油價

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