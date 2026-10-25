運動機能服飾需求回溫 成衣大廠正向看明年景氣

國際品牌庫存逐步回歸健康水位，運動及機能服飾需求回溫，成衣廠對2027年景氣展望正向。儒鴻訂單能見度已達明年第2季，各廠產能滿載；聚陽認為產業最壞情況已過，明年景氣審慎樂觀；振大環球已啟動明年訂單洽談；冠星-KY因客戶需求強勁，越南廠擴產後仍供不應求。

儒鴻表示，目前訂單能見度約半年，明年第1季營收可望較今年同期成長，第2季訂單表現也不錯，上半年營運相對明朗，下半年預期表現不會太差。

由於目前各廠產能均滿載，儒鴻持續增加產能。儘管Nike、Lululemon今年訂單小幅衰退，但新客戶成長動能強勁，成長率普遍高雙位數，個別客戶甚至達三位數，彌補兩大品牌訂單減少的影響。

聚陽明年展望審慎樂觀，樂觀原因在於運動及機能服飾經歷去庫存後，需求出現谷底反彈，品牌庫存逐漸去化，加上先前原物料及成本壓力最嚴峻階段已過，預期明年訂單穩健度優於今年。

不過，中東戰事尚未結束，油價維持高檔，品牌客戶下單態度謹慎。聚陽表示，雖然目前品牌庫存處健康偏低水位，但尚未看到新一輪補庫存循環啟動，客戶傾向確認銷售後再追加訂單，使短單需求增加，目前仍在洽談明年第1季訂單。

振大環球表示，陸續與主要客戶展開明年訂單洽談，客戶對產品開發及後續訂單規劃維持正向。公司將運用越南等生產基地，依訂單需求彈性調配產能，透過供應鏈整合及生產效率提升，強化明年營運動能。

冠星-KY董事長林錦茂指出，今年GAP、Adidas等主要客戶訂單穩定成長，新客戶出貨持續放量。越南廠月產能雖已擴至300萬磅，仍不足以滿足既有客戶明年需求。