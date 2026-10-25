茗茗康普茶 讓小農味飄香

「剛開始投入菌種發酵時，看著透明大玻璃瓶裡的菌種，每天冒泡泡，就像養了寵物在家；夜深人靜時還會聽到『啵啵』的聲音，像啤酒一樣充滿泡沫，等了十天左右，發酵出來的茶，竟然意外地好喝。」在2024年拿下全球首面國際葡萄酒暨烈酒（ IWSC）康普茶金牌的「茗茗康普茶香檳」創辦人陳宥希，回想起當年的製茶過程，她提到了自己的初衷，這是一個從飲品出發，重新思考人與食物、土地及環境關係的旅程。

公共衛生系畢業的陳宥希，曾參與地方社區營造，也曾在會計師事務所永續部門協助企業推動ESG與聯合國永續發展目標（SDGs）。

她提到，2019年新冠疫情爆發，那段時間，許多人在宅工作兼防疫，她就開始動手在家使用有機紅茶培養菌種自製康普茶，意外走上一條創業之路。

在宅研發 獲得市場認可

陳宥希說，當時買了很多有關發酵的書籍研究，每十本書就有五本介紹康普茶，她第一次認識到，這是一款無酒精的發酵飲品，富含益生菌，近十幾年在歐美非常風行。

千禧世代的她，注重養生，康普茶因發酵帶有微量酒精和天然果醋的酸甜層次，喝起來有微氣泡感，又能兼顧維護腸胃消化健康的需求，與她十分對味。

為了製作出厲害的康普茶，陳宥希還花了不少錢購買頂級的法國橡木桶。她觀察，康普茶的發酵菌群就像一個共生的世界，包括酵母菌、乳酸菌、醋酸菌等不同微生物，一般人容易把康普茶理解成，加了幾種益生菌的茶，但實際上，發酵過程涉及的是一群彼此共生、相互作用的微生物，菌相也會因菌母、茶葉、糖分、溫度及環境而有所差異，經過反覆測試，菌母與發酵環境逐漸穩定，製程才慢慢縮短。

2020年，茗茗康普茶香檳成立，但團隊只有陳宥希一個人。她笑說，從發酵、研發、裝瓶、出貨到與消費者溝通，幾乎都自己完成，後來先生加入，「目前團隊只有兩人『半』，這半個是兼職員工。」產品也從最初的親朋好友開始，慢慢進入小農市集、社群團購及百貨公司的小農展售活動，現在產品已進入20多個通路和米其林餐廳，包括微風、City Super、予島、五方食藏等，「這些通路的價值，不只是增加銷售，更是讓康普茶從健康飲品，走進餐桌與料理文化。」

「我希望大家不只是把康普茶當成健康飲料，更能進一步理解背後的茶葉、小農及發酵文化。」現在陳宥希也把台灣小農耕種的蘋果、檸檬、百香果、葡萄、荔枝等水果，甚至玫瑰、蕈菇都入味到康普茶。

她強調，「與其花很多錢做廣告，告訴消費者這個東西很好，不如讓消費者喝過、喜歡，然後自己產生興趣。」

不計成本 回收空瓶減碳

除了好喝和健康外，陳宥希更重要的訴求是永續。最直接的例子是康普茶香檳包裝使用玻璃瓶，而不是喝完隨手可丟的塑膠容器。她解釋，一方面是發酵過的康普茶本來就不適合用塑膠瓶，從健康的觀點而言，更有塑化劑殘留的疑慮；另一方面，她鼓勵消費者喝完後，可以回收空瓶，減少玻璃廢棄物。只要回收六個空瓶，就可換取一瓶新的康普茶香檳。

不要以為回收空瓶換新產品是一種累積會員的行銷手法，陳宥希坦言，「成本根本不划算。」因為回收的玻璃瓶要經過拆解、清洗、消毒，再重新投入使用，尤其玻璃瓶的成本、重量和運輸都比一般塑膠瓶更麻煩，破損風險也高，比起購買新瓶子的成本足足增加五倍，「但如果我們的品牌談永續，就不能只停留在口號。」

「永續不能只看一個環節，要把整個流程放在一起看，從原料、包裝、運輸到回收，每一個環節都能減少不必要的浪費。」陳宥希估算，菌種發酵過程不開冷氣，而是選擇溫度、濕度相對穩定的場域，並做好嚴密監測，維持菌種穩定，只有工作時才視需要使用空調，再加上玻璃瓶重複使用、不做過多的產品包裝，至少可以降低70%碳排量。「重要的是開始計算，因為只有計算，才知道下一步可以改變什麼。」

願景工程基金會執行長袁慧芬觀察，近年愈來愈多年輕人選擇以在地風土為題材創業，茗茗將茶葉發酵製成康普茶，不僅延續使用在地食材的理念，也為傳統農作物開創新的產品型態，進一步提升其附加價值。

袁慧芬也提到，氣候變遷日益加劇，台灣的農林漁牧業正站在氣候衝擊的「海嘯第一排」，茗茗透過「山蘊計畫」，復育具有高度環境韌性的台灣原生山茶，並採取與多樣植物共生的種植方式，不僅有助於維護生物多樣性，也讓茶樹在與其他植物相互依存、競爭的過程中，透過自然機制增強適應能力，更有機會抵禦乾旱與強降雨等極端氣候的衝擊。

袁慧芬認為，從永續發展的角度來看，茗茗不只是復育原生茶種，更是透過友善環境的栽培方式，提升面對氣候變遷的韌性，為企業的長期永續經營提前布局。