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國內線明午後陸續復飛 民航局協調加班及放大機型25架次

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
受薔琵颱風影響，國內線航班連續兩天停飛，24日午後陸續恢復營運。聯合報系資料照
受薔琵颱風影響，國內線航班連續兩天停飛，24日午後陸續恢復營運。聯合報系資料照

薔琵颱風影響，國內線航班連續兩天停飛，24日午後陸續恢復營運。民航局表示，為加速疏運滯留旅客，已協調航空公司加開班機或放大機型，共計25架次，提供2,251個座位，其中澎湖航線17架次、金門航線8架次。不過，金門、澎湖仍有旅客尚未取得機位，民航局將持續協調航空公司增加明、後日運能，並已向軍方請求支援，希望在天候允許且不影響戰備勤務的情況下，協助疏運旅客。

民航局統計，截至今日下午6時，國內線仍有159架次取消、20架次延誤。受颱風影響，國內線自22日上午起陸續停飛，23日則全面停飛，今日在天候允許下，各機場航班陸續恢復。

民航局指出，高雄機場國內線航班自今日中午12時10分起恢復，台南、台中機場也於下午1時後陸續復飛；松山機場則因受到颱風暴風圈影響，直到下午4時15分才恢復，台北往金門航線則至傍晚5時35分才恢復營運。

民航局表示，航班恢復後，已協調航空公司加開班機或放大機型，合計增加25架次、提供2,251個座位，以加速疏運旅客。但由於航班已中斷兩天，金門、澎湖仍有部分旅客尚未順利取得機位。

民航局指出，目前正持續協調航空公司增加明、後日運能，透過加開班機或放大機型加速疏運；同時也已向軍方提出支援需求，希望明、後日在天候條件許可，且不影響戰備勤務的前提下，協助投入軍機疏運。

民航局提醒，颱風警報尚未解除，國內線航班仍可能因天候變化而調整，旅客出發前務必確認航班異動資訊，並確認已取得機位後再前往機場，以免久候。

民航局 薔琵颱風

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