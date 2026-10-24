小聰頭 SONTRA 水晶旗艦店盛大開幕 百萬元好禮打造開幕亮點

從手機直播走向百坪實體旗艦店規模！「小聰頭SONTRA水晶旗艦店」24日在台中盛大開幕，邀請藝人梁佑南、王瞳、馬力歐及霸氣樂團阿雞老師到場共襄盛舉。

現場還安排天然水晶鑑賞與試戴體驗，並推出開幕限定買一送一優惠，以及總價值超過百萬元抽獎好禮，吸引眾多會員與民眾熱情參與，見證品牌從直播電商邁向實體經營的新里程。

梁佑南分享，一走進SONTRA旗艦店，就感受到強烈的磁場與能量。她認為，每個人在不同人生階段都有不同需求，水晶所象徵的正向能量，能成為安定心情、轉換心境的寄託。

王瞳則笑著表示，朋友經常送她粉色水晶，希望帶來好人緣與好運氣，對她而言，水晶不只是美麗的飾品，更承載著朋友的祝福。現場阿雞老師也特別贈送水晶給王瞳，象徵一份陪伴在身邊的溫暖心意。

馬力歐分享，隨著人生進入不同階段，越來越體會「身體健康才是最重要的事」，無論工作或生活，擁有健康的身體與愉快的心情，才能享受人生中的美好。阿雞老師本身也是水晶愛好者，手上佩戴多種不同種類的水晶，認為每一種都有不同的特色與能量象徵，因此每一種都很喜歡。

小聰頭董事長周健聰指出，SONTRA希望傳遞的品牌理念，不只是欣賞天然水晶的外在美麗而已，更重視其帶來的心靈陪伴與正向感受。人生難免遇到情感困擾、工作瓶頸，或有心事難以傾訴的時刻，水晶可以成為生活中的心靈寄託，陪伴人們沉澱心情、整理思緒，重新找回內在平靜。

從黃色、白色到粉紅色、紫色，不同色彩的水晶帶來不同的視覺感受與情感聯想，也象徵人生各階段的美好期盼。品牌相信，真正的能量來自自己，而身邊美好的事物，可以成為支持人們持續前進的力量。

周健聰早年從超市及便利商店基層工作做起，之後與妻子攜手投入水晶直播事業，一邊照顧三個孩子，一邊努力經營品牌。

六年來，夫妻倆憑藉持續直播、用心選品與真誠互動，累積近20萬會員信任，如今已達每月千萬元營收規模，並擁有16位直播主及60人的專業團隊，涵蓋直播經營、商品採購及顧客服務等環節。

周健聰表示，從手機螢幕走向實體旗艦店，不只是事業成長，更是夫妻倆多年來的心願。品牌最珍惜的始終是會員的支持，希望讓線上累積的情感與信任，延伸為面對面的溫暖交流。

位於台中市南屯區龍富路三段的SONTRA水晶旗艦店，斥資近2億元打造，以百坪空間結合天然水晶展示、飾品試戴、會員取貨及接待交流服務，透過精品式陳列、明亮燈光與舒適環境，展現天然水晶獨有的色澤與質感，打造自在愉悅的鑑賞體驗。

為感謝會員一路相挺，開幕推出買一送一優惠及總價值超過百萬元的抽獎好禮。周健聰說，未來SONTRA也將審慎評估北部展店機會，持續強化商品品質、設計與服務。

展望未來，周健聰期盼，SONTRA不只是一個販售天然水晶的品牌，更是傳遞生活美學、溫暖陪伴與美好祝福的空間。

SONTRA水晶旗艦店以百坪空間結合天然水晶展示，打造自在愉悅的鑑賞體驗。記者宋健生／攝影

現場安排天然水晶鑑賞與試戴體驗，並推出開幕限定買一送一優惠，吸引會員熱情參與。記者宋健生／攝影

周健聰與妻子攜手投入水晶直播事業，一邊照顧三個孩子，一邊努力經營品牌。記者宋健生／攝影