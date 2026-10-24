泰合抗血栓新藥遭BMS提專利訴訟 美國上市前關鍵挑戰

泰合（6467）24日公告，美國Bristol Myers Squibb（BMS）藥廠就泰合生技自主研發之抗血栓口溶膜新藥BEQIA（TAH3311），已於美國提出專利侵權訴訟，泰合已委請美國專業法律團隊進行評估及後續法律程序，並將依法維護公司及股東權益。

BEQIA為泰合運用自主研發之藥物傳輸系統（Transmucosal Delivery System, TDS）平台技術所開發的口溶膜新劑型產品，提供患者除傳統錠劑外的用藥選擇，以滿足吞嚥困難患者族群的臨床需求。該產品已完成關鍵性生體相等性（BE）試驗，並於台灣時間2026年6月19日向美國食品藥物管理局（FDA）重新遞交新藥查驗登記（NDA）申請，目前已正式進入實質審查階段，FDA所訂定之目標審查完成日期（PDUFA Goal Date）為2027年4月22日。

泰合表示，藥品專利訴訟為美國製藥產業競爭常態，尤其505(b)(2)新劑型藥物開發及商業化過程中，經常涉及原廠藥品既有專利權利範圍之認定。公司極為重視智慧財產權保護，並已完成對BEQIA相關專利及產品技術的法律評估，將依據產品技術特性、相關專利內容及適用法律，採取必要措施維護公司權益。

泰合將持續與美國法律團隊密切合作，審慎評估訴訟進展及可能影響。目前案件仍處於初期階段，最終結果及對產品商業化時程之影響尚待後續程序釐清，公司亦將持續推進BEQIA之法規審查、商業化準備及潛在合作機會洽談。

泰合表示，專利訴訟是藥品市場競爭與智慧財產權保護過程中經常出現的法律程序，除了釐清雙方權利義務，也可能成為開啟商業對話與合作契機的起點。公司將持續以維護股東權益及創造產品長期價值為核心，在積極捍衛自身權益的同時，對於任何有助於BEQIA順利進入美國市場、加速產品商業化的合理解決方案，均持開放態度。後續將依相關法令及主管機關規定，適時揭露重大進展。