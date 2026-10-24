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交通部擬修正幼童專用車規範 盼吸引更多車廠投入

中央社／ 台北24日電

全國幼童專用車約3500輛，每年屆齡汰換約300至400輛，考量近年來國內僅剩1家生產，為吸引更多車廠投入，交通部擬修法放寬相關規範，包括調整走道高度，目標年底發布法規上路。

交通部本週預告修正車輛型式安全審驗管理辦法第14條附表草案，為持續提升幼童專用車安全，經蒐集國際間與國內相同具有幼童車市場的日本法規及其管理實務作法，參考日本保安基準及日本國土交通省幼童專用車安全性提升指引，修正幼童專用車車身各部規格走道寬與內高、幼童座椅配置與尺度及安全門相關規定。

交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯告訴媒體，過去國內曾有2至3家業者引進、生產幼童專用車，但自2014年至今，業者僅剩1家，儘管車輛外觀未有大幅改變，但車內安全設備仍持續精進，以確保安全載運幼童，目前全國幼童專用車約有3500輛，每年平均約有300至400輛因車齡屆齡而汰換。

趙晉緯指出，由於過去國內幼童專用車相關規範較其他同樣設有幼童專用車制度的國家嚴格，為鼓勵國內車商引進或生產製造幼童專用車，經過包含與靖娟兒童安全文教基金會等相關單位及教育部討論後，預告修正車輛安全檢測基準。

根據草案說明，鑑於近年車輛設計發展趨勢，新型車輛底盤高度與階梯踏板有加高情形，且內裝飾板厚度也逐漸增加，為導入更多符合國內幼教業者需求幼童專用車，配合修正幼童專用車出入口相關規定。

修正重點包括：走道高度從現行130公分以上調整為120公分以上，安全門高度從120公分以上調整為100公分以上，至於椅背高度從40到45公分提高到47至49公分。

趙晉緯指出，相關法規已於22日預告，預告期30天，期盼能於今年底前正式發布上路，待法規修正通過後，車廠才能針對成本、售價評估，決定是否投入生產，他說，希望透過這次修法放寬，吸引更多車廠投入幼童專用車行列，共同守護下一代的乘車安全。

根據教育部國民及學前教育署116年度補助辦理公私立幼兒園汰換及新購幼童專用車實施計畫，為鼓勵及時汰換將屆10年幼童專用車，並促進有購置幼童專用車需求幼兒園購置合格車輛接送幼兒，補助每輛購車費用40%。

車市 交通部 日本

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