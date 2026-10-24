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身障技能競賽25名國手出爐 明年赴芬蘭拚佳績

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
全國身心障礙者技能競賽的珠寶金銀細工職類比賽示意圖。圖／勞動力發展署提供
全國身心障礙者技能競賽的珠寶金銀細工職類比賽示意圖。圖／勞動力發展署提供

勞動部主辦的第19屆全國身心障礙者技能競賽暨第11屆國際展能節國手選拔賽，24日公布競賽英雄榜。本屆共有329名選手參與25個職類競賽，並選出22個職類、共25名國手，將接受後續培訓，備戰明年5月10日至13日在芬蘭赫爾辛基舉行的國際展能節職業技能競賽。上屆我國代表隊共獲得8面金牌、9面銀牌及3面銅牌，總獎牌數排名世界第三。

本屆競賽涵蓋藝術、資訊、生活服務及其他等四大類群，展現身心障礙者長期投入技能學習與訓練的成果。各職類前三名選手分別可獲得12萬元、6萬元及4萬元獎金。勞動部表示，專業技能須經長期學習、反覆練習及持續累積才能養成，身心障礙者在訓練過程中往往需要克服更多挑戰，競賽不僅讓選手展現訓練成果，也讓社會看見身心障礙者的多元專長與專業能力。

勞動部指出，技能競賽的意義不只在於肯定選手的專業表現，更重要的是協助選手將所學技能運用於職場。部分身心障礙者雖具備專業能力及就業意願，仍可能因工作環境或支持資源不足而面臨就業障礙，勞動部將持續透過職業訓練、就業服務及職場合理調整等措施，依個別需求提供支持，協助身心障礙者發揮專長、穩定就業，並與雇主及社會各界共同營造友善職場。

本屆競賽同步辦理第11屆國際展能節職業技能競賽國手選拔，共選出22個職類、25名國手。由於家具木工、攝影、繪畫等職類採分項辦理，因此分別選拔兩名國手參賽。勞動部將持續提供培訓資源，協助國手精進技術、強化競賽準備，期盼選手透過國際交流累積實務經驗，再創佳績。

勞動部也感謝本屆125位裁判、各職類指導老師、選手家屬、工作團隊及贊助單位的投入與支持，讓競賽順利完成。相關競賽英雄榜及活動資訊，可至勞動部勞動力發展署技能檢定中心網站或技能競賽活動官網查詢。

身障 芬蘭 國手

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