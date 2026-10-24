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跨越半世紀的暖心傳承 小鎮仁醫田春生回饋母校

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
以愛之名點亮科學夢，以琳物理實驗室溫馨揭牌。圖／辭修高中提供
以愛之名點亮科學夢，以琳物理實驗室溫馨揭牌。圖／辭修高中提供

企業家捐資興學的故事常見，但一位默默在南台灣守護基層的小鎮醫師，跨越數百公里將愛心回饋給遙遠的高中母校，譜寫一頁格外動人的暖心篇章卻不常見。

深耕台南佳里地區、曾榮獲好人好事最高榮譽「八德獎」榜首田春生醫師，近日以實際行動回饋母校新北市私立辭修高中，捐資整修舊有科學實驗室。學校於55周年校慶期間在10月22日舉行「以琳物理實驗室」揭牌儀式，由田春生醫師與胡湘玲校長共同揭幕，為校園注入一股源源不絕的愛與感恩力量。

滴水之恩終身不忘 住宿歲月堅固人生基石

田春生為辭修高中高中部第二屆校友（1975年畢業）。回首半世紀前在辭修的青春歲月，他表示，當時家庭環境極為艱困，全靠學校、師長與同學們無私的關懷與愛心，才讓他順利度過難關。辭修嚴謹規律的住宿生活訓練，更成為他日後進入國防醫學院，迅速適應團體與紀律教育的關鍵基石。

這份「曾被深深關愛」的溫暖，成為田春生行醫一生的信仰。他在台南佳里創辦「以琳內科診所」與大北門地區首家透析中心，更秉持著「主啊！請把窮人帶給我」的奉獻精神，長期為清寒弱勢病患減免醫療費，並成立「以琳之家」提供免費課後輔導、捐贈急難救助金與愛心車輛，行善足跡遍及全台，累計捐款數以億計。

2020年，他榮獲中華民國好人好事最高榮譽「八德獎」榜首，但他始終沒有忘記當年點亮他人生的起點--辭修高中。

以愛之名點亮科學夢 「以琳物理實驗室」溫馨揭牌

深刻體會到科學教育與實作能力是培育未來人才的關鍵，田春生決定將這份感念轉化為對母校科學教育的強大後盾。10月22日揭牌儀式現場洋溢著跨世代傳承的溫馨氛圍。田春生表示，「昔日在辭修的學習歲月，為我打下堅實的知識與品格基礎。希望這座嶄新的實驗室，能為學弟妹創造更好的探索空間，激發對自然科學的熱情，未來學有所成，也能將這份愛傳遞出去、回饋社會。」

辭修高中校長胡湘玲在致詞時表達了全校師生最誠摯的感激，認為田春生校友以無私的奉獻樹立了最動人的生命典範，這座「以琳物理實驗室」不僅讓學校的教學硬體邁向嶄新里程碑，更向所有辭修學子親身示範了「飲水思源、奉獻社會」的生命教育真諦。

這座充滿溫情與希望的「以琳物理實驗室」正式啟用，不僅象徵著教學設備的飛躍升級，更象徵著愛與感恩的炬火在辭修校園裡世代薪傳、永不熄滅。

八德獎首獎得主田春生醫師於55周年校慶捐贈辭修中學實驗室，點亮學弟妹科學探索夢。圖／辭修高中提供
八德獎首獎得主田春生醫師於55周年校慶捐贈辭修中學實驗室，點亮學弟妹科學探索夢。圖／辭修高中提供

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