聽新聞
0:00 / 0:00

台塑化探勘美天然氣 加快速度

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台塑化（6505）持續拓展美國能源及石化原料布局，一方面持續投入美國天然氣探勘，逐步擴大上游能源事業；另一方面，推進乙烷裂解爐改造工程，預計明年第一季導入乙烷進料，藉由降低乙烯生產成本，提升競爭力。

台塑化持續推進美國天然氣探勘進度，自2007年起，透過轉投資公司台塑石化美國公司（FPCC USA）佈局美國油氣探勘事業，並擁有天然氣井。台塑化指出，目前持續投入新井探勘及開發，產量也逐步增加。台塑化也指出，雖目前美國天然氣事業規模仍小，且受限於當地專業人才、合作夥伴及相關資源，不是單純投入資金就能快速擴張，探勘量能目前仍有限。不過，現階段仍可維持獲利，後續將持續投入探勘與開發。

在石化原料方面，台塑化先前規劃「乙烷進口入料」專案，預計年底可望完工。屆時麥寮港可向美國進口冷凍乙烷，並裂解成乙烯；相較於目前以輕油裂解乙烯，有望大幅降低生產成本。台塑化指出，乙烷裂解爐改造工程將於今年12月完工、並於明年第1季正式步入商業化階段。台塑化指出，待相關工程完工後，預計明年第1季乙烷裂解乙烯產量可達30萬噸，屆時每噸約可節省150至200美元成本。

台塑化指出，相較於進口輕油入料，乙烷裂解乙烯更具成本優勢；且乙烷裂解較輕油生產乙烯的碳排較低，亦可節省碳費成本。未來乙烷進料正式運轉後，除可增加原料來源的多元性、強化供應韌性，也有助降低乙烯生產成本，提升下游石化產業的競爭力。

天然氣 乙烷 台塑

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

葉銀華／購美天然氣看能源政策代價

中油採購阿拉斯加天然氣 經長：投資架構仍待談判

南亞9月獲利年增九倍

台塑、台聚唱旺EVA動能

相關新聞

台塑化：柴油供給仍吃緊 預估俄國煉油廠產品回流市場有限

美、俄柴油協議生效，引發市場關注國際柴油價格後續走勢。台塑化觀察，因俄羅斯煉油廠受損嚴重，短期內難以大幅增加柴油供給，俄羅斯柴油回流國際市場，尚不足以扭轉全球供需結構，預期柴油供給持續緊張、煉製利差仍有支撐。法人認為，台塑化柴油外銷比重高，國際柴油供應緊缺格局不變下，煉製利差有望維持高檔，支撐後續獲利表現。

台塑化探勘美天然氣 加快速度

台塑化持續拓展美國能源及石化原料布局，一方面持續投入美國天然氣探勘，逐步擴大上游能源事業；另一方面，推進乙烷裂解爐改造工程，預計明年第一季導入乙烷進料，藉由降低乙烯生產成本，提升競爭力。

伊藤忠買永日建機 51%股權

日媒報導，日本伊藤忠商事將在今年底前，收購日立建機旗下台灣銷售子公司永日建設機械的多數股權，在台積電等晶片廠持續於台灣擴廠之際，搶攻台灣的工程機械需求商機。

企業生日快樂／創泓 資安專家拚未來商機

創泓科技成立剛滿15周年，從創立開始，營收就以年年成長20%展現亮眼成績。近幾年持續拓展新業務，多角化經營，創辦人兼董事長黃健寧表示，加值服務以及領先趨勢研發，是創泓發展至今的兩大利器，以提供更高的價值來取得客戶的信任以及黏著度，同時也能獲得原廠信賴，拿下更多代理權。

企業生日快樂／創泓顧問式銷售 打破框架

創泓科技董事長兼創辦人黃健寧回憶起創業初衷，是對新趨勢的熱情及敏銳度。黃健寧是電子工程背景，對電腦頗有興趣，他出社會時正好遇到網路.com時代，他回憶，網路熱潮就像現在的AI時代，很多新技術出來改變社會與經濟，是一個新時代的開始，市場上很多熱錢，許多人有一點小技術就出來開公司。

企業生日快樂／創泓無人載具防護 長線需求旺

創泓創辦人暨董事長黃健寧看好未來企業整體戰略必有資安的一環。透過導入AI，將衍生更多需求及解決方案，創泓將持續觀察AI時代資安需求，找尋適當的解決方案；在無人載具部分，以推動去紅供應鏈的關鍵零組件為主，除打入無人機外，也包括無人船、機器人及機器狗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。