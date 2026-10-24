台塑化探勘美天然氣 加快速度

台塑化（6505）持續拓展美國能源及石化原料布局，一方面持續投入美國天然氣探勘，逐步擴大上游能源事業；另一方面，推進乙烷裂解爐改造工程，預計明年第一季導入乙烷進料，藉由降低乙烯生產成本，提升競爭力。

台塑化持續推進美國天然氣探勘進度，自2007年起，透過轉投資公司台塑石化美國公司（FPCC USA）佈局美國油氣探勘事業，並擁有天然氣井。台塑化指出，目前持續投入新井探勘及開發，產量也逐步增加。台塑化也指出，雖目前美國天然氣事業規模仍小，且受限於當地專業人才、合作夥伴及相關資源，不是單純投入資金就能快速擴張，探勘量能目前仍有限。不過，現階段仍可維持獲利，後續將持續投入探勘與開發。

在石化原料方面，台塑化先前規劃「乙烷進口入料」專案，預計年底可望完工。屆時麥寮港可向美國進口冷凍乙烷，並裂解成乙烯；相較於目前以輕油裂解乙烯，有望大幅降低生產成本。台塑化指出，乙烷裂解爐改造工程將於今年12月完工、並於明年第1季正式步入商業化階段。台塑化指出，待相關工程完工後，預計明年第1季乙烷裂解乙烯產量可達30萬噸，屆時每噸約可節省150至200美元成本。

台塑化指出，相較於進口輕油入料，乙烷裂解乙烯更具成本優勢；且乙烷裂解較輕油生產乙烯的碳排較低，亦可節省碳費成本。未來乙烷進料正式運轉後，除可增加原料來源的多元性、強化供應韌性，也有助降低乙烯生產成本，提升下游石化產業的競爭力。