台塑化：柴油供給仍吃緊 預估俄國煉油廠產品回流市場有限

美、俄柴油協議生效，引發市場關注國際柴油價格後續走勢。台塑化（6505）觀察，因俄羅斯煉油廠受損嚴重，短期內難以大幅增加柴油供給，俄羅斯柴油回流國際市場，尚不足以扭轉全球供需結構，預期柴油供給持續緊張、煉製利差仍有支撐。法人認為，台塑化柴油外銷比重高，國際柴油供應緊缺格局不變下，煉製利差有望維持高檔，支撐後續獲利表現。

台塑化2025年外銷柴油879.2萬公秉，占其整體柴油銷售比重達86%。法人指出，10月柴油價差仍維持在60美元以上的高檔，並預估未來數月，全球煉油事業仍將處於結構性供應緊缺，台塑化將持續受惠柴油煉製利差。

台塑化表示，俄羅斯煉油廠持續遭烏克蘭攻擊，生產設施受損嚴重，短期內要恢復大量供應仍有困難。由於冬季歐美取暖用油需求強勁，俄羅斯柴油進入美國市場，雖可能使冬季柴油漲幅較原先預期溫和，但在全球煉廠密集歲修、冬季需求等因素支撐下，終端價格變動波雖可能放緩，但預期後續柴油價差仍有支撐，且對煉製利差影響不大。

外媒報導，美國總統川普在10月9日宣布，俄羅斯將立即向美國及全球市場出口30萬公噸（約225萬桶）柴油；至11月將再出口50萬公噸柴油，並將於之後再立即增加至100萬公噸。俄羅斯副總理諾瓦克（Novak）則表示，俄方有能力在年底前，將柴油出口量提高到每月300萬至350萬公噸，恢復至該國正常的出口水準。

台塑化觀察，美國柴油供給雖充足、但大量出口至歐洲，導致柴油價格高昂，如今美國總統川普為平抑物價，開放俄柴油進口至美國；且俄羅斯經歷一段時間的出口禁令，如今柴油庫存處於偏高水位、有待去化。台塑化認為，美俄雙方各有增加柴油貿易的需求，因而促成此番協議；但由於俄羅斯煉油產能短期內難以恢復，實際新增供給仍有限，因此尚不足以扭轉全球柴油供需結構。

台塑化日前指出，第4季進入全球煉廠秋季密集檢修期，柴油供給減少，加上歐美進入取暖用油需求備貨旺季，在中東與俄羅斯煉廠難以恢復運轉下，大西洋柴油基本面保持強勁，歐洲各國也將持續由印度與亞洲煉廠進口柴油，有助於亞洲柴油價差維持高檔；因此，台塑化預期，第4季至年底，柴油價差將明顯優於歷年同期。