伊藤忠買永日建機 51%股權

日媒報導，日本伊藤忠商事將在今年底前，收購日立建機旗下台灣銷售子公司永日建設機械的多數股權，在台積電（2330）等晶片廠持續於台灣擴廠之際，搶攻台灣的工程機械需求商機。

台積電擴廠潮持續帶動台灣工程機械需求。台積電日前表示，今年資本支出預估達600億至640億美元，未來幾年將在台灣興建13座先進製程晶圓廠及先進封裝廠，其中新竹、高雄2奈米廠持續擴產，台南也將增建3奈米廠，預計2028年上半年量產。半導體廠房興建涉及土建、開挖及整地工程，為工程機械業者帶來商機。

報導指出，伊藤忠商事將以數十億日圓，收購永日建機的51%股權，其餘49%股權則繼續由日立建機持有。總部位於桃園的永日建機，在台灣有四個營運據點。

伊藤忠將藉由這項收購案，切入台灣市場涵蓋設備銷售、維修及租賃等廣泛的整合式服務。台灣的工程機械需求強勁，全球晶圓代工廠龍頭台積電已宣布，計劃未來幾年在台灣興建13座先進晶片廠與先進封裝廠。

伊藤忠2022年和私募基金「日本產業夥伴」（JIP）一起投資日立建機，並之後逐漸增加持股比率至33.4%，使日立建機成為伊藤忠權益法上的關係企業。日立建機2025年度營收為1.4兆日圓。

北美是日立建機的最大市場，貢獻該公司營收約20%。日立建機和伊藤忠將進一步擴大當地營運。這兩家公司也和金融服務公司Tokyo Century一起成立一家建築設備融資服務合資公司，以支撐設備銷售。

至於永日建機成立於1998年，原由台灣永大機電與日本日立建機合資成立，長期代理日立建機產品，包括液壓挖掘機、輪式裝載機等工程設備，並提供維修保養及零件銷售服務。伊藤忠此次收購，可望藉由永日建機既有的客戶基礎、銷售通路及售後服務網絡，加速擴大台灣業務。