「營建股業績飆，股價屢破底」怎解？專家一句話點破

房子賣不動，馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，建商再祭出「不買地、不開工、不推案」的「三不政策」。

何世昌觀察，2026年8月國銀「不動產放款集中度」續降至34.18%，創2006年6月（34.14%）以來新低，亦是楊金龍總裁上任（2018年2月）以來至今的最低點。

他認為，主要是土建融資需求走衰，加上恰逢企業貸款、信貸等放款額度不斷上升所致。

何世昌指出，雖然現階段房貸餘額持續增加，但並非交易熱絡，而是預售屋交屋潮所致；其所反映的是3、4年前預售市場大好，如今預售屋完工交屋致使分戶貸款激增，因此推升房貸餘額。

由於IFRS會計準則緣故，預售案需等完工交屋後才能認列營收，因此今年會看到今年有多檔營建股業績飆升，但股價卻屢屢破底的現象。

何世昌強調，營建股的營收數字說的是過去的故事，可是「股價反映的是未來」，而營建股的未來，還沒到來。