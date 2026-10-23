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不排除「掉」到北花外！薔琵宜蘭近海龜速畫圈 影響時間恐再拉長

整理／北北基桃等13縣市連放2天颱風假 全台各地停班課資訊一覽

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薔琵颱風來襲 華航及華信國際線24日航班取消資訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航表示，視颱風路徑變化持續更新資訊，其他航班可能異動。記者黃仲明／攝影
華航表示，視颱風路徑變化持續更新資訊，其他航班可能異動。記者黃仲明／攝影

薔琵颱風影響，明天繼續停班、停課，華航華信公布國際線明 (24) 日航班取消資訊。

CI110 桃園飛往福岡

CI112 桃園飛往廣島

CI154 桃園飛往名古屋

CI160 桃園飛往首爾仁川

CI501 桃園飛往上海浦東

CI721 桃園飛往吉隆坡

CI731 桃園飛往檳城

CI761 桃園飛往雅加達

CI771 桃園飛往峇里島

CI781 桃園飛往胡志明市

CI791 桃園飛往河內

CI851 桃園飛往清邁

CI919 / CI920 桃園往返香港

AE991 桃園飛往廈門

CI310 / CI311 、CI312 / CI313 台中往返沖繩

此外，華航表示，視颱風路徑變化持續更新資訊，其他航班可能異動，同時放大機型疏運，建議旅客利用華航網站、下載 Mobile APP 或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新動態。

薔琵颱風 華信 華航

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