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薔琵颱風來襲 華航及華信國際線24日航班取消資訊
薔琵颱風影響，明天繼續停班、停課，華航及華信公布國際線明 (24) 日航班取消資訊。
CI110 桃園飛往福岡
CI112 桃園飛往廣島
CI154 桃園飛往名古屋
CI160 桃園飛往首爾仁川
CI501 桃園飛往上海浦東
CI721 桃園飛往吉隆坡
CI731 桃園飛往檳城
CI761 桃園飛往雅加達
CI771 桃園飛往峇里島
CI781 桃園飛往胡志明市
CI791 桃園飛往河內
CI851 桃園飛往清邁
CI919 / CI920 桃園往返香港
AE991 桃園飛往廈門
CI310 / CI311 、CI312 / CI313 台中往返沖繩
此外，華航表示，視颱風路徑變化持續更新資訊，其他航班可能異動，同時放大機型疏運，建議旅客利用華航網站、下載 Mobile APP 或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新動態。
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