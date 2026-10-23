薔琵颱風來襲 華航及華信國際線24日航班取消資訊

和泰汽車旗下計程車派遣服務品牌 yoxi 與旅遊規劃平台去趣，跨界贊助《500輯》全新質感潮流盛會《500小趴踢》，活動將於11月6日至11月8日在台北西門町登場，串聯西門紅樓廣場與河岸留言展演館兩大場域，集結「500盤」、「500甜」、「500碗」等人氣名店限定美食、特色市集、主題講座及音樂演出，打造融合美食、文化與音樂的城市生活體驗。活動期間，yoxi與去趣也將規劃品牌專屬互動及限定好禮，透過跨界合作，將城市移動與旅遊探索融入休閒娛樂，拓展品牌與消費者的互動場景。

2026-10-23 12:41