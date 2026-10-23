薔琵颱風來襲 台灣高鐵24日全線正常營運

台灣高鐵公司今（23）日表示，依據薔琵颱風各項氣象資訊綜合研判，明（24）日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。後續若因颱風影響需要調整營運，高鐵將儘速提前公告。

高鐵提醒，颱風期間部分地區仍可能出現較大風雨，為確保行車安全，部分路段若風速或雨量達到運轉限制標準，列車將採取行車速限，建議旅客預留較充裕的轉乘及接駁時間，以利後續行程順暢。

此外，高鐵呼籲，鄰近高鐵沿線的民眾，應加強固定大型T字招牌、農漁用尼龍網具、帆布、棚架、氣球及廣告物等物件，避免遭強風吹落後飄入高鐵路線範圍，纏繞架空電車線或損壞設備，影響行車安全，相關行為也可能涉及違法。

針對颱風期間退票及退費規定，高鐵表示，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票的旅客，若列車正常運行但未搭乘，或遇列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未使用車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

另外，持受影響車次車票的旅客，若改乘較低票價車廂，可於乘車日起一年內，至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

高鐵表示，旅客可至台灣高鐵企業網站或台灣高鐵APP查詢最新營運及服務資訊，也可洽詢高鐵客服專線4066-3000；苗栗、台東、金門、馬祖及行動電話請加02，通話費依一般市話及行動電話費率標準計費。