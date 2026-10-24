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鐵礦砂價跌 考驗鋼價走勢

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

中國大陸鋼鐵需求疲弱，加上全球礦源供應增加，持續壓低鐵礦砂價格，以新加坡期貨為例，目前處於每公噸90美元上下，約為2024年9月以來的兩年新低，今年累計跌幅約15%，讓亞洲鋼廠近期推動的鋼價漲勢面臨新的考驗。

根據國際市場資訊，中國大陸房地產市場長期低迷，建築用鋼需求不振，鋼廠獲利受到壓縮，進而降低鐵礦砂採購意願，成為近期礦價持續走弱的主要原因。

供給方面，澳洲、巴西主要礦商維持出口供應，加上幾內亞西芒杜（Simandou）大型鐵礦開發計畫逐步推進，市場預期未來全球鐵礦砂供應將更加充裕。需求成長不及供給擴張，使礦價承受進一步下跌壓力。

同時，中國大陸鋼鐵產業的低迷尤其值得關注，今年前八月中國大陸粗鋼產量降至2018年以來同期最低水準。市場研究機構認為，由於鋼廠獲利仍然偏低，後續鐵水產量仍有下修空間，短期鐵礦砂價格恐維持震盪偏弱走勢。

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