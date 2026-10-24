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鋼筋補庫存買盤 出籠

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
豐興等鋼筋廠本周相繼調漲廢鋼收購價每公噸300元至400元，吸引下游鋼筋買盤出籠。聯合報系資料照
豐興等鋼筋廠本周相繼調漲廢鋼收購價每公噸300元至400元，吸引下游鋼筋買盤出籠。聯合報系資料照

豐興（2015）等鋼筋廠本周相繼調漲廢鋼收購價每公噸300元至400元，吸引下游鋼筋買盤出籠，初估近一周來全台業界約有15萬公噸新單進帳，同時將推升下周鋼筋盤價上漲，包括豐興、海光、威致、東鋼和台鋼集團等均可受益。

以豐興為首的條鋼廠本周相繼以平盤開出鋼筋、廢鋼價格，為連續四周持平；以豐興盤價為例，鋼筋牌價維持在每公噸1.83萬元、廢鋼收購價持平於每公噸9,600元。鋼筋流通行情則處於每公噸1.75至1.77萬元。

新盤出爐後，市場仍籠罩著濃厚觀望氛圍。隨著新台幣兌美元匯率貶值加大，導致美國貨櫃廢鋼進口成本大增，初步估算進倉成本約每公噸1.2萬元，相較本地廢鋼收購價進廠價約為每公噸1.04萬元，兩者價差拉大，自21日開始，各鋼筋廠如豐興、威致、東鋼、協勝發等陸續有提高收購價動作，調漲每公噸300至400元。

而業界集體漲廢鋼行動，一如預期的逼出下游和盤商的鋼筋回補庫存買盤，這幾天來，各鋼廠普遍有新單落袋，少者一、二萬公噸，多者達四、五萬公噸，估算全台整體接單量約有15萬公噸水準，將可為相關業者本季營運加持。

市場人士指出，目前從原料面來看，美國貨櫃廢鋼站在每公噸350至355美元區間，至於日本散裝廢鋼報價也持穩在370至380美元上下價位，由此研判，下周一即將開出的鋼筋新盤，有望隨著廢鋼收購價上漲而走高。

展望後市，業者指出，步入冬季後，美國貨櫃廢鋼市場供應將有趨緊題材，未來市場有個風吹草動，鋼廠將可順勢展開新一波攻勢。

鋼筋需求方面，法人認為，國內重大公共工程如台北捷運桃園捷運綠線、第三液化天然氣接收站工程、鐵路高架化與站體工程、國道橋樑補強工程均如期推動。

庫存 豐興 東鋼

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