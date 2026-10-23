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SCFI運價指數連三漲 歐洲線緩步走高、北美線高檔震盪

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
SCFI運價指數連三漲。示意圖／ingimage
SCFI運價指數連三漲。示意圖／ingimage

最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）23日出爐，指數上漲1.76點至3,681.34點，連續三周上漲。航線運價漲跌互見，歐洲線維持小幅上揚，北美線則微幅下滑，以現在的運價走勢，法人看好長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）十月的營收表現。

國內物流業者分析，受中東地緣政治風險升溫影響，部分貨載轉由其他港口卸貨及轉運，加上航商調派船舶投入中東、紅海航線，排擠其他區域運力，帶動歐洲線運價區間震盪、緩步走高；北美線則受港口壅塞等因素支撐，10月底前運價可望維持高檔。

根據最新運價，遠東到歐洲線每TEU（20呎櫃）運價為2,351美元，較前一期上漲16美元；遠東到地中海線每TEU運價為3,255美元，較前一期上漲5美元，周漲幅0.2%。

北美線方面，遠東到美西每FEU（40呎櫃）運價為7,521美元，較前一期下跌4美元，周跌幅0.1%；遠東到美東每FEU運價為10,388美元，較前一期下跌17美元，周跌幅0.2%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU運價為1,146美元，較前一周下跌10美元；遠東到日本關西、日本關東及韓國航線，每TEU運價則較前一周小幅上漲。

物流業者分析，美國線方面，雖然巴拿馬運河水位回升，通行情況略有改善，但船舶過河仍須等待3至6天，尚未完全恢復順暢。此外，川習會後貿易休戰延長至明年元月，加上港口壅塞等因素支撐，預估10月底前北美線運價仍將維持高檔，短期不易明顯回落。

歐洲線方面，中東地緣政治風險再起，衝擊中東及歐洲貨櫃航運市場供需。部分中東貨載改由阿聯、阿曼等港口卸貨，再透過陸運或支線船轉運，增加物流調度的複雜度；同時，部分航商將船舶調往中東及紅海航線，排擠其他區域運力。在需求表現相對平穩下，歐洲線運價仍呈區間震盪、緩步走高走勢。

運價 指數 歐洲

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