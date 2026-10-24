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企業生日快樂／創泓顧問式銷售 打破框架

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

創泓科技董事長兼創辦人黃健寧回憶起創業初衷，是對新趨勢的熱情及敏銳度。黃健寧是電子工程背景，對電腦頗有興趣，他出社會時正好遇到網路.com時代，他回憶，網路熱潮就像現在的AI時代，很多新技術出來改變社會與經濟，是一個新時代的開始，市場上很多熱錢，許多人有一點小技術就出來開公司。

在這樣蓬勃發展的時期，黃健寧接觸到網際網路，並開始寫應用程式，對網路改變世界抱持著熱忱。但隨後遇到網路第一次泡沫化，黃健寧也回到網路設備代理商工作，但他意識到網路會改變世界，選擇從技術工作的角度去觀察新的趨勢，剛好當時公司引進了國內第一套入侵偵測設備（IDS），他便開始研究、學習並導入給客戶，讓他發現資訊安全未來會有非常大的市場的契機。

黃健寧指出，他曾跳出工程師職位的限制，跑去Pre-sale、PM跟Sales等需要與客戶接觸的崗位歷練，因為他知道，僅僅只會技術無法賣產品，也只能永遠為老闆打工。

他形容，資安產業的銷售過程與一般賣資訊產品截然不同，賣系統或產品，按照客戶需求安裝好，客戶自己使用，但資安系統是必須了解客戶的業務形態、營運模式後，要將資安產品與客戶的營運系統結合，既要給客戶顧問與意見，也要賣產品，就是「顧問式銷售」，他對這種既能第一線理解客戶、又能打造客戶需求產品的模式很感興趣。

黃健寧不會因滿足於現況而停下腳步，當原先的目標達成後，便會立刻找尋新的目標，就如同在資安產品代理取得成功，達到一定規模後，他仍持續找下一個值得發展的產業，近期成功找到無人機產品，同時研究無人機與反無人機兩大領域。永遠去找新需求，是創泓科技多年來維持高成長的原因之一。

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