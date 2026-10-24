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企業生日快樂／創泓無人載具防護 長線需求旺

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

創泓（7714）創辦人暨董事長黃健寧看好未來企業整體戰略必有資安的一環。透過導入AI，將衍生更多需求及解決方案，創泓將持續觀察AI時代資安需求，找尋適當的解決方案；在無人載具部分，以推動去紅供應鏈的關鍵零組件為主，除打入無人機外，也包括無人船、機器人及機器狗。

問：未來主要的發展重心會放在哪些領域？

答：未來我們會持續專注兩大區塊，首先仍是資安領域，隨著AI發展，資安需求不斷推陳出新。例如LLM（大語言模型）的資安，如何防止資料外洩、防禦針對AI模型的攻擊，會是今年的重點。

再來是無人載具，其中包含無人機、無人狗、無人船。創泓將會專注於「眼睛與耳朵」，也就是影像與音訊辨識的 AI軟硬整合。

另外還有一個極具發展潛力的領域，便是S-BOM（Software Bill of Materials，軟體物料清單）。歐盟法規（CRA）規定2027年後，銷往歐洲的軟硬體產品都必須符合規範，提供完整的軟體組件清單。

我們已經在協助台灣製造商進行S-BOM的生成與漏洞掃描，這將會成為一項剛性需求。

問：無人機事業目前為公司帶來挹注如何？

答：我認為成果開始慢慢浮現，整個無人載具的產業資安意識，隨著產業發展，接下來會轉移到「供應鏈安全」的問題。

供應鏈安全包含認證，跟硬體內的軟體資安需求，有機會帶動整個資安營收，可以預期帶動整體營收。

創泓除了在無人機的零組件資安之外，正積極開發反無人機的C2系統，也就是整合中控平台，從政府近期的一些標案，不難看出，政府目前的規劃導向，和我們在做的AI無人載具的決策系統方向一致，是未來整個無人載具統一集中控管及安全的主流解決方案。

問：未來資安還有哪些領域可發展？

答：無人載具的資安防護將是我們中長期的目標，創泓目前在做無人載具的資安監控，相對於網路資安來講，網路資安保護的都是電腦和伺服器端點，無人載具的資安保護的是一台機械。但電腦被入侵最多資料不見，一旦無人載具被入侵，有可能會去攻擊人，兩者的重要性不可同日而語，不過防護原理是一樣的。希望除了我們原本在做MDR的資安監控服務，也延伸至無人載具以及汽車的全天候無間斷保全，相信很快就會看得見。

問：是否有切入無人載具相關產品？

答：有的。除了與國際大廠ONDAS持續接觸外，我們會跟廠商配合，推出自己的無人載具車輛，搭載我們自己的gimbal、圖傳，跟軟體。這些產品將會逐漸生活化，如果農民採收水果放到車上，車子滿了，就自動回去卸貨，節省大量人力。

在俄烏戰爭期間，烏克蘭有兩家新創專門製造無人車載具，將所有補給物品透過無人車載具自動運送到固定點再折返；在救護方面，如果在山區要輸送物品或是傷患，也可以透過這個無人車載具自動運送。

以我們的現有產品來看，像反無人機的干擾設備，便可以放在這車子上面，悄悄的輸送至目的地，讓敵人無法發現，達成突襲或補給的效果，應用範圍十分廣泛。

問：公司積極研發新產品，資金是否充裕，有考慮再增資嗎？

答：今年本來就有進行評估，原先預期在7、8月辦理，不過國防預算跟其他預算都往後遞延，公司目前資金水位都還有一定的額度，所以可能會往後延到第4季再做評估。一定會辦理增資，因為隨著代理產品愈多，需要的資金就愈多，目前已經有部分創投來接觸。

載具 資安 無人機

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