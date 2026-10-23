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泓德能源高層遭調查 今宣布董事鄭涵代理董事長職務 營運不受影響

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓德能源今日宣布由董事鄭涵代理董事長職務， 且營運不受影響。圖／泓德能源提供
泓德能源今日宣布由董事鄭涵代理董事長職務， 且營運不受影響。圖／泓德能源提供

檢調近日調查泓德能源高階主管，董事長謝源一及總經理周仕昌遭遭花蓮縣地方法院聲請羈押禁見，公司今（23）日火速做出回應，並調通過由董事鄭涵代行董事長職務，並發表聲明，強調財務結構健全穩健，資金調度無虞，營運不受影響。泓德能源表示，遭調查的財務長廖彥凱已獲無保請回。

公司今日宣布實施三大措施，維持公司正當運轉。

三大措施包括第一，職務代理全面啟動，營運決策不中斷，事件發生後，公司已即刻依內部權責授權規範啟動職務代理機制，由董事鄭涵代行董事長相關職權，業務處資深協理吳俊儀代行總經理相關職權，確保各項重大決策與日常管理順暢推進。

第二，財務結構健全穩健，資金調度無虞，泓德能源財務狀況良好，資金調度與現金流維持正常運作，銀行授信及各項融資安排均未受影響，具備充足的流動性以支持營運所需。

第三，業務與專案進度如常，恪守合約承諾，包含光電、儲能案場開發建置、維運管理及電力交易等核心業務，全體同仁皆堅守崗位，所有專案皆按既定時程推進，與客戶及合作夥伴的合約履行完全不受影響。

泓德能源指出，面對此次事件，經營團隊將秉持專業、透明與嚴謹的態度，全力維護公司正常運作，後續案件若有任何明確進展，將嚴格遵守證券法規，於公開資訊觀測站及時發布重大訊息，感謝各位股東與投資夥伴的信任、理解與支持，公司定將全力以赴，維護價值與股東最大權益。

泓德能源 董事長 董事

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