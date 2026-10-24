企業生日快樂／創泓 資安專家拚未來商機

創泓科技董事長黃健寧。創泓／提供

創泓科技成立剛滿15周年，從創立開始，營收就以年年成長20%展現亮眼成績。近幾年持續拓展新業務，多角化經營，創辦人兼董事長黃健寧表示，加值服務以及領先趨勢研發，是創泓發展至今的兩大利器，以提供更高的價值來取得客戶的信任以及黏著度，同時也能獲得原廠信賴，拿下更多代理權。

創泓一直以來追蹤產業動態，提前發掘未來商機，不斷尋找新的可能性。近期除了本業的網路資訊安全產品加值代理銷售與顧問服務，另外跟進無人機與反無人機的極具潛力軍工領域，看好成為重要的成長動能之一。

創泓成立初期以代理大廠資安產品為主，剛開始規模小、資金少，不少同業都懷疑創泓「憑什麼」拿下代理。黃健寧說，這應該反向思考，正因為公司規模小，沒有多餘的人力及資金到處嘗試，更加專注手中的產品。在這樣的思維模式下，黃健寧當初便將創業基金全部投入設備購置，專心思考如何包裝成最好的產品。果不其然成功全數銷售完畢，為創泓拿下開門紅。

第一場勝仗給了黃健寧很大的信心，確立了「小而美」的經營策略，雖然沒有龐大的資金後援，但有十分堅實的技術基礎，以技術型、加值型的代理商自居，將代理產品進行加值再銷售，成功走出自己的路。多年來，創泓持續培養人才，讓公司能夠提供更多加值以及整合型服務，提高自身價值。

資金調度問題 創業首要挑戰

創泓的發展也非一帆風順，成立的第二年就碰上資金周轉的問題，當時電信產業正蓬勃發展，客戶訂單接連著來，但也考驗代理商的資金調度能力，買賣之間有帳期落差，也就是客戶還沒付款，卻已經要付款給原廠，尤其創泓還在草創階段，現金水位更容易捉襟見肘。

幸運的是，創泓一直以來都維持良好的信譽，因此在面臨財務困難時，銀行十分樂於出手相助。隨著創泓業績日益成長，最終也成功將所有股份買回，隨著業績逐年成長，資金調度不再是創泓需要擔心的問題，2025年初更順利掛牌上櫃，進入資本市場，更有許多工具可以協助創泓留才研發。

在.Com時代末期，黃健寧憑藉著商業嗅覺，看好資安產業未來市場商機，資安本業成長至具一定規模時，黃健寧也不忘持續找尋新的發展趨勢。從IoT聯想到無人機，就是他給出的答案。

IoT概念出來後，黃健寧認為邊緣運算是極具成長爆發力的明星產業，如今進階到邊緣AI後，成長潛力更加驚人。針對這樣的產業變化，黃健寧認為，每一個端點都必須具有作業系統及運算能力，一定會配備CPU、Memory，及AI所需的GPU。既然有運算能力，就是一個應用程式，那就具備有漏洞的可能性。

反無人機系統 增添營運動能

以IoT的資安邏輯，黃健寧觀察到無人機控制權的安全性將是軍工產業的決勝點，切入無人機產業的資安防禦領域，投資翔隆航太，結合AI軟體及影像辨識，整合硬體，將雲台（Gimbal）、圖傳、飛控與影像辨識進行軟硬整合，提供客戶完整的解決方案，已成為營運的第二支腳。

對於資安起家的黃健寧，常有「矛與盾」相生相剋的概念，既然有無人機資安方案，必定有反無人機的解決方案，在友人的介紹下，憑藉著對無人機的know how、開發加值能力以及強大的通路實力，去年創泓也拿到全球唯二反無人機供應商之一的Sentrycs的台灣獨家代理權，為公司營運再添一把火。

黃健寧相信，經歷俄烏戰爭以及美伊衝突後，無人機及反無人機系統的重要性將會越發顯著，未來無論是政府單位、國防、抑或是重要設施及企業，都將需要配備反無人機系統，提高其防禦力，將會帶來巨大的商機。