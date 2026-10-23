全國老屋破500萬 專家：不踩雷買房 結構、機電、公共基金成看屋關鍵

台灣邁入「高齡建築」時代！根據內政部最新統計，全國屋齡超過 30 年的老屋正式突破 500 萬戶，占住宅總量逾半數。在高房價與都更危老整合風潮帶動下，許多購屋族轉向公設比低、實際室內坪數大的中古老屋，但買方最關切的是老屋的耐震安全與老舊管線隱患。

對此，21世紀不動產表示，老屋看屋時，有「四大必查清單」，從結構、水電到社區運作全盤檢視，確保買得安心、住得長久，切勿被表面裝潢吸引而出手。

第一樑柱「45度斜裂縫」現形；21世紀不動產亞太區暨台灣區總經理王暐傑指出，結構安全攸關老屋耐震力，第一防線就是樑柱的支撐力，看屋時務必仔細觀察主要樑柱與剪力牆。

王暐傑分析，若樑柱接縫處出現肉眼可見的「45度斜向裂縫」，或樓板出現大面積龜裂、混凝土剝落鋼筋外露，極可能傷及結構承重能力，切忌僅以油漆重新粉刷掩飾。此外，亦須抬頭檢視外牆是否有磁磚鼓起剝落、白華（壁癌）或水痕滲漏跡象，這不僅關係外觀，更直接影響建築物的使用壽命與公共安全。

第二電線逾20年未換恐成為隱形風險。王暐傑表示，中古屋最容易被忽略的，往往是藏在牆體內的機電與管線，而給水、排水管線就是看不見的隱形成本。

王暐傑強調，現代家庭高功率家電（如氣炸鍋、冷暖氣、洗烘衣機）普及，若屋齡逾20年且未曾抽換全室電線，極易因超載跳電引發災害，因此看屋時，應檢查配電箱規格與無熔絲開關。

另外，給水、排水管線方面，王暐傑指出，早期房屋多使用鍍鋅鐵管，年久容易鏽蝕積垢，導致水壓不足甚至暗管滲水，建議現場開水龍頭測試水流強度與水質顏色，若需全室管線重拉，購屋預算務必預留每坪數萬元的隱形成本。

第三公設與公共基金；王暐傑表示，除了室內屋況，整棟建築的維護管理更是老屋能否保值的關鍵，因此公設是決定老屋能否「健康延壽」的體檢表。

王暐傑建議，看屋時務必走一遍公共樓梯間、地下室與頂樓平台。梯間若堆滿雜物、採光通風不良或牆面斑駁漏水，常反映出管委會管理失靈。

更重要的是，必須向管委會調閱「公共基金」提撥現況與會議紀錄；老屋未來面臨外牆拉皮、電梯汰舊更新或屋頂防水工程時，動輒需要數百萬修繕費，若無充足公共基金支撐，恐面臨住戶分攤破局、修繕停擺的窘境。

第四回歸理性鑑價；王暐傑表示，老屋雖具備低公設、地段成熟等優勢，不少買方會把都更願景當成買點，但「屋況透明」與「安全成本」才是核心本質。買方不應將都更整合視為必然的短期增值工具，應回歸居住安全與生活品質，善用科學化檢核表嚴格把關，才能在中古市場中，挑選到真正禁得起時間考驗的安心好宅。