快訊

史上最離奇！iPhone Duo開賣碰上颱風 電信門市全部放颱風假

薔琵颱風籠罩…已釀1死171傷 全台明有機會續放颱風假

高手在民間！學生用10元硬幣堆疊 神還原「陶朱隱園」

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風備貨潮引爆！量販人流業績估增三倍、好市多iPhone Duo 5分鐘秒殺

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
颱風假民眾湧入照常營運的大型量販店，其中好市多（Costco）台中各分店更是一早就爆滿，盛況空前。記者黃仲裕／攝影
颱風假民眾湧入照常營運的大型量販店，其中好市多（Costco）台中各分店更是一早就爆滿，盛況空前。記者黃仲裕／攝影

強颱薔琵來襲，量販通路搶攻颱風商機，民生物資備貨戰開打。其中，美式賣場好市多除了提高備貨外，23日迎來蘋果首款摺疊手機iPhone Duo開賣，短短5分鐘就全數售罄，為市場話題焦點。另一方面，統一旗下量販萬家福宣布，防颱總備糧量達127噸，蔬菜備貨量更提高至平日兩倍。

業者預估，颱風前備貨潮可望帶動業績至少成長兩成。全聯集團及遠東愛買也同步提高生鮮與民生必需品庫存，搶攻颱風及連假的採買商機。

薔琵颱風正式侵台，各地政府陸續宣布停班停課，民眾也把握風雨來襲前的時間，湧入各大賣場採買民生物資。量販業者看準備貨需求升溫，提前提高備貨量，颱風前一晚各大賣場均湧入大量人潮。業者表示，受颱風備貨需求帶動，預估採買人潮及業績均可達平日的二至三倍。

此外，適逢蘋果首款摺疊手機iPhone Duo昨天正式開賣，好市多售價搭配黑鑽卡優惠，最高可省5,445元。據會員現場直擊，iPhone Duo開賣短短5分鐘便宣告完售，甚至有消費者提前一晚到現場排隊，顯示即使颱風來襲，仍不減新品搶購熱度。

萬家福表示，門市已明顯感受到民眾備貨需求升溫，因此量販與樂家康超市全面啟動防颱備貨機制，蔬菜類商品整體備貨量提高至平日兩倍，整體備貨量大幅提升。

除了蔬菜供應，萬家福與樂家康也同步加強常溫、冷藏及冷凍食品備貨，泡麵、水餃、罐頭、飲用水及米等民生必需品已提前一周準備，預計在周末假日前，相關商品備貨量將較平日增加兩成，以確保颱風期間民眾採買需求。

全聯、大全聯則將蔬果及魚肉類備貨量提高至平日兩倍，並推出生鮮、熟食、泡麵、罐頭及防颱用品等多項優惠，讓民眾可一次購足防颱所需物資，減少風雨期間外出的需求。

愛買量販也考量颱風與光復節三天連假雙重因素，提前啟動防颱備貨機制，全面加強葉菜、泡麵及飲用水等民生必需品供應，其中葉菜類備貨量提高至平日兩倍。

好市多 iPhone 業績

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

颱風天照樣搶！好市多iPhone Duo售72,349元、5分鐘完售

整理包／備戰薔琵颱風！「4大超商防颱限時優惠」採買囤貨一次看

逾2,000美元也排隊搶購！蘋果折疊iPhone Duo實體店今開賣 將考驗供貨

紐時報導台灣颱風政治學 選舉年放颱風假可能性增加31%

相關新聞

颱風逼近窗戶貼膠帶 專家：錯了幫倒忙 大雨過後「三處為盤查重點」

颱風步步逼近，氣象預測以台灣北部及東半部影響最大，預計本周五、23日為颱風最靠近台灣的時間；不過瞬間豪大雨時，不少民眾擔心窗框滲水、陽台倒灌或牆面反潮發霉；21世紀不動產指出，暴雨天氣反而是「房屋體檢日」，鎖定風雨過後的「黃金48小時」，實地查驗中古屋的防水實力。

全國老屋破500萬 專家：不踩雷買房 結構、機電、公共基金成看屋關鍵

台灣邁入「高齡建築」時代！根據內政部最新統計，全國屋齡超過 30 年的老屋正式突破 500 萬戶，占住宅總量逾半數。在高房價與都更危老整合風潮帶動下，許多購屋族轉向公設比低、實際室內坪數大的中古老屋，但買方最關切的是老屋的耐震安全與老舊管線隱患。

颱風備貨潮引爆！量販人流業績估增三倍、好市多iPhone Duo 5分鐘秒殺

強颱薔琵來襲，量販通路搶攻颱風商機，民生物資備貨戰開打。其中，美式賣場好市多除了提高備貨外，23日迎來蘋果首款摺疊手機iPhone Duo開賣，短短5分鐘就全數售罄，為市場話題焦點。另一方面，統一旗下量販萬家福宣布，防颱總備糧量達127噸，蔬菜備貨量更提高至平日兩倍。

yoxi、去趣跨界贊助《500小趴踢》 串聯美食、音樂打造西門町潮流盛會

和泰汽車旗下計程車派遣服務品牌 yoxi 與旅遊規劃平台去趣，跨界贊助《500輯》全新質感潮流盛會《500小趴踢》，活動將於11月6日至11月8日在台北西門町登場，串聯西門紅樓廣場與河岸留言展演館兩大場域，集結「500盤」、「500甜」、「500碗」等人氣名店限定美食、特色市集、主題講座及音樂演出，打造融合美食、文化與音樂的城市生活體驗。活動期間，yoxi與去趣也將規劃品牌專屬互動及限定好禮，透過跨界合作，將城市移動與旅遊探索融入休閒娛樂，拓展品牌與消費者的互動場景。

和益看第4季需求仍有支撐 後市觀察歲修、油價影響

國際油價高檔震盪、中東局勢持續干擾原物料供應，清潔劑原料大廠和益（1709）指出，依目前市況評估，第4季需求動能仍有一定支撐，不過油價、歲修仍帶來變數，將是後續觀察重點。

罕見 貨櫃海運市場「淡季不淡」

中東情勢持續升溫，全球貨櫃航運市場出現罕見的「淡季不淡」。10月北美線運價仍維持在7,500美元及1萬美元高檔，打破傳統旺季過後運價回落的慣例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。