颱風備貨潮引爆！量販人流業績估增三倍、好市多iPhone Duo 5分鐘秒殺

強颱薔琵來襲，量販通路搶攻颱風商機，民生物資備貨戰開打。其中，美式賣場好市多除了提高備貨外，23日迎來蘋果首款摺疊手機iPhone Duo開賣，短短5分鐘就全數售罄，為市場話題焦點。另一方面，統一旗下量販萬家福宣布，防颱總備糧量達127噸，蔬菜備貨量更提高至平日兩倍。

業者預估，颱風前備貨潮可望帶動業績至少成長兩成。全聯集團及遠東愛買也同步提高生鮮與民生必需品庫存，搶攻颱風及連假的採買商機。

薔琵颱風正式侵台，各地政府陸續宣布停班停課，民眾也把握風雨來襲前的時間，湧入各大賣場採買民生物資。量販業者看準備貨需求升溫，提前提高備貨量，颱風前一晚各大賣場均湧入大量人潮。業者表示，受颱風備貨需求帶動，預估採買人潮及業績均可達平日的二至三倍。

此外，適逢蘋果首款摺疊手機iPhone Duo昨天正式開賣，好市多售價搭配黑鑽卡優惠，最高可省5,445元。據會員現場直擊，iPhone Duo開賣短短5分鐘便宣告完售，甚至有消費者提前一晚到現場排隊，顯示即使颱風來襲，仍不減新品搶購熱度。

萬家福表示，門市已明顯感受到民眾備貨需求升溫，因此量販與樂家康超市全面啟動防颱備貨機制，蔬菜類商品整體備貨量提高至平日兩倍，整體備貨量大幅提升。

除了蔬菜供應，萬家福與樂家康也同步加強常溫、冷藏及冷凍食品備貨，泡麵、水餃、罐頭、飲用水及米等民生必需品已提前一周準備，預計在周末假日前，相關商品備貨量將較平日增加兩成，以確保颱風期間民眾採買需求。

全聯、大全聯則將蔬果及魚肉類備貨量提高至平日兩倍，並推出生鮮、熟食、泡麵、罐頭及防颱用品等多項優惠，讓民眾可一次購足防颱所需物資，減少風雨期間外出的需求。

愛買量販也考量颱風與光復節三天連假雙重因素，提前啟動防颱備貨機制，全面加強葉菜、泡麵及飲用水等民生必需品供應，其中葉菜類備貨量提高至平日兩倍。