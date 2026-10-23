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颱風薔琵逾7萬戶停電 台電搶修逾75%復電

中央社／ 台北23日電

颱風薔琵影響全台，根據台電最新統計，截至今天下午2時，全台曾停電戶數7萬7498戶，其中5萬8469戶已修復，復電逾7成5，目前尚有1萬9029戶未復電。

尚未復電縣市包括台中市2107戶、桃園市2086戶、花蓮縣1940戶、彰化縣1918戶、台北市1792戶、嘉義縣1780戶、雲林縣1732戶、台東縣1467戶、台南市882戶、新北市743戶、苗栗縣711戶、新竹縣668戶、宜蘭縣587戶、基隆市225戶、新竹市218戶和高雄市173戶。

停電 台電 颱風

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