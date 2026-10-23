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颱風逼近窗戶貼膠帶 專家：錯了幫倒忙 大雨過後「三處為盤查重點」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
21世紀不動產亞太區暨台灣區總經理王暐傑指出，颱風來前或走後，要留意老舊窗框、門框是否有空隙，以及矽利康是否老化龜裂，這些都會造成滲水。21世紀不動產／提供
21世紀不動產亞太區暨台灣區總經理王暐傑指出，颱風來前或走後，要留意老舊窗框、門框是否有空隙，以及矽利康是否老化龜裂，這些都會造成滲水。21世紀不動產／提供

颱風步步逼近，氣象預測以台灣北部及東半部影響最大，預計本周五、23日為颱風最靠近台灣的時間；不過瞬間豪大雨時，不少民眾擔心窗框滲水、陽台倒灌或牆面反潮發霉；21世紀不動產指出，暴雨天氣反而是「房屋體檢日」，鎖定風雨過後的「黃金48小時」，實地查驗中古屋的防水實力。

21世紀不動產亞太區暨台灣區總經理王暐傑指出，許多人以為防颱就是為窗戶貼膠帶，但事實上內政部建築研究所用實驗證明，貼膠帶反而會幫上倒忙，而真正能抵禦暴雨侵襲的關鍵在於「密封性」與「排水暢通度」，並依循三大重點逐一巡檢。

首先，迎風面窗框與冷氣封孔檢查；王暐傑指出，強風會產生強大風壓，將雨水直接擠入窗框微小縫隙。應檢查窗框外圍矽利康是否老化龜裂、窗框是否老舊變形，以及冷氣排水管孔、排油煙機風管等穿牆處，若封填膠脫落需及時填補，避免風雨順著管壁滲透室內。

其次，陽台、露台排水孔與洩水坡度；王暐傑分析，秋颱常夾帶大量落葉與泥沙，需提前清除室外排水孔毛髮與雜物，確認落水頭濾網未被阻塞，並倒水測試排水速度是否順暢，防止陽台積水倒灌入室內客廳。

最後，頂樓公設防水與排水閥門；王暐傑表示，若居住在頂樓或透天厝，應巡視頂樓落水口是否有落葉淤積，並確認地下室車道防水閘門已備妥測試、抽水馬達運作正常。

王暐傑指出，晴天看屋看的是採光與格局，雨天看屋看的才是真實「房屋體質體檢」，許多平日隱藏在精緻油漆或木作裝潢後的滲漏瑕疵，在經歷連續強降雨後難以遁形。

王暐傑強調，若有看中古屋看屋計畫的民眾，最佳看屋時機是「颱風遠離後48小時內」，可以透過三大面向，檢驗房屋體質，包括第一迎風面窗框內側與牆角，可用手觸摸是否有潮濕、返潮或水痕滲出的冰涼感。

其次，觀察頂樓與梁柱接縫，是否出現突兀的水漬、泛黃痕跡。最後，檢視地下室牆面離地 30 公分處，有無積水退去後留下的泥沙水線，可藉此判斷該大樓在豪雨時的防汛與抽水能力。

王暐傑表示，面對極端氣候常態化，平時落實日常管線與防水檢視，勝過災後高昂的修繕花費；在挑選房屋時，更應將抗風雨與社區維護列為首要指標，才能挑選到禁得起歲月與氣候考驗的長住好宅。

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