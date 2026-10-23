yoxi、去趣跨界贊助《500小趴踢》串聯美食、音樂打造西門町潮流盛會

和泰汽車旗下計程車派遣服務品牌 yoxi 與旅遊規劃平台去趣，跨界贊助《500輯》全新質感潮流盛會《500小趴踢》，活動將於11月6日至11月8日在台北西門町登場，串聯西門紅樓廣場與河岸留言展演館兩大場域，集結「500盤」、「500甜」、「500碗」等人氣名店限定美食、特色市集、主題講座及音樂演出，打造融合美食、文化與音樂的城市生活體驗。活動期間，yoxi與去趣也將規劃品牌專屬互動及限定好禮，透過跨界合作，將城市移動與旅遊探索融入休閒娛樂，拓展品牌與消費者的互動場景。

《500小趴踢》結合多元生活體驗，除了集結特色餐飲品牌與活動限定美食，也安排主題講座、DJ及現場音樂演出，邀請民眾從白天一路玩到夜晚。

西門河岸留言室內場域將邀請顏社創辦人迪拉、以《也好吃》入圍本屆金鐘獎生活風格節目主持人獎的作家馬世芳，以及人氣圖文創作者乙乙等人，帶來不同主題的分享。音樂演出則集結人氣樂團與新銳歌手，打造現場演唱體驗，演出陣容將陸續公布。

活動也設計趣味集點闖關機制，民眾完成指定任務，即可兌換河岸留言室內場域入場資格，串聯戶外市集、特色美食、主題講座與音樂展演，感受西門町多元的城市活力。

yoxi、去趣打造品牌展區 串聯移動與美食探索

活動期間，yoxi與去趣將共同打造品牌專屬展區，並結合去趣500盤美食推薦，透過趣味集點闖關，串聯城市移動與美食探索體驗。民眾完成指定任務，可兌換限定好禮，並取得河岸留言室內場域入場資格，從戶外市集、品牌互動延伸至室內音樂演出與主題講座，體驗不同面向的城市生活。

和泰汽車持續整合旗下多元服務，將移動與旅遊探索延伸至日常生活及休閒娛樂場景。計程車派遣服務品牌yoxi透過APP提供叫車服務，滿足日常通勤、朋友聚會及活動往返等移動需求；旅遊規劃APP去趣則整合景點探索、AI智慧行程規劃、好友共編、海外eSIM及旅遊優惠券，提供從行前規劃到旅途探索的整合服務。

透過此次跨界合作，yoxi與去趣將品牌服務融入城市派對情境，讓民眾在享受美食、音樂與文化活動的同時，也能接觸便捷移動及旅遊規劃服務。和泰汽車未來將持續深化跨界合作，串聯移動、旅遊與休閒娛樂場景，拓展多元服務的應用機會。