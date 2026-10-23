和益看第4季需求仍有支撐 後市觀察歲修、油價影響

國際油價高檔震盪、中東局勢持續干擾原物料供應，清潔劑原料大廠和益（1709）指出，依目前市況評估，第4季需求動能仍有一定支撐，不過油價、歲修仍帶來變數，將是後續觀察重點。

和益表示，觀察目前部分產品供應仍偏緊，有助於支撐市場售價，並透過價格調整反映部分成本壓力；不過，由於第4季適逢例行歲修，可生產時間減少，須留意對產量及出貨節奏的影響。公司認為，觀察第4季營運時，需同時考量市場需求與歲修安排。

和益主要產品包含烷基苯、烷基酚、烷基苯磺酸、石油樹脂及衍生物。其中，烷基苯及烷基苯磺酸為民生化學用品中家用洗衣粉、清潔劑之必需上游原料。

和益今年第3季營收32.61億元，年增52.13%。第2季稅後純益3.55億元，年增約490.93%；每股純益（EPS）0.75元。法人指出，和益產品獲利表現與油價連動性強，油價上漲時，和益有望受惠低價庫存利益。公司則表示，和益主要供應清潔劑相關原料，原料成本是影響營運的重要因素，不過，實際影響仍須綜合觀察個別原料的供需、採購價格，以及產品售價的調整情形，不能單從油價漲跌判斷。

和益也正致力於開發環保、醫藥及電子領域應用的化學品。對於高值化產品研發進度。和益表示，目前部分還在實驗室階段，某部分已在進行製程測試，預計明年年中至年底，將有初步成績。

成本方面，油價及原料價格高檔震盪的壓力仍在，部分產品供應偏緊則有助於支撐售價。公司表示，在市場供需及成本轉嫁條件未出現明顯變化的情況下，仍具合理獲利的條件，但會審慎看待歲修期間的成本負擔，以及原料價格波動的影響。

整體而言，和益對第4季維持審慎看法，營運重點是妥善安排歲修、穩定客戶供應，並做好成本與價差管理。中東局勢仍是最大的外部變數，無論衝突升高或供應逐步恢復，都可能改變原料價格與產品供需，公司會依市場變化彈性調整營運安排。