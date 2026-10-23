快訊

幼教風暴／代理師資擬鬆綁惹議 專業與人力如何取捨？

薔琵暴風圈籠罩全台！下午起降雨最嚴重 慎防致災強陣風

台積電高雄廠工安4死 遺孀悲痛發文：你怎麼可以丟下我

聽新聞
0:00 / 0:00

和益看第4季需求仍有支撐 後市觀察歲修、油價影響

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

國際油價高檔震盪、中東局勢持續干擾原物料供應，清潔劑原料大廠和益（1709）指出，依目前市況評估，第4季需求動能仍有一定支撐，不過油價、歲修仍帶來變數，將是後續觀察重點。

和益表示，觀察目前部分產品供應仍偏緊，有助於支撐市場售價，並透過價格調整反映部分成本壓力；不過，由於第4季適逢例行歲修，可生產時間減少，須留意對產量及出貨節奏的影響。公司認為，觀察第4季營運時，需同時考量市場需求與歲修安排。

和益主要產品包含烷基苯、烷基酚、烷基苯磺酸、石油樹脂及衍生物。其中，烷基苯及烷基苯磺酸為民生化學用品中家用洗衣粉、清潔劑之必需上游原料。

和益今年第3季營收32.61億元，年增52.13%。第2季稅後純益3.55億元，年增約490.93%；每股純益（EPS）0.75元。法人指出，和益產品獲利表現與油價連動性強，油價上漲時，和益有望受惠低價庫存利益。公司則表示，和益主要供應清潔劑相關原料，原料成本是影響營運的重要因素，不過，實際影響仍須綜合觀察個別原料的供需、採購價格，以及產品售價的調整情形，不能單從油價漲跌判斷。

和益也正致力於開發環保、醫藥及電子領域應用的化學品。對於高值化產品研發進度。和益表示，目前部分還在實驗室階段，某部分已在進行製程測試，預計明年年中至年底，將有初步成績。

成本方面，油價及原料價格高檔震盪的壓力仍在，部分產品供應偏緊則有助於支撐售價。公司表示，在市場供需及成本轉嫁條件未出現明顯變化的情況下，仍具合理獲利的條件，但會審慎看待歲修期間的成本負擔，以及原料價格波動的影響。

整體而言，和益對第4季維持審慎看法，營運重點是妥善安排歲修、穩定客戶供應，並做好成本與價差管理。中東局勢仍是最大的外部變數，無論衝突升高或供應逐步恢復，都可能改變原料價格與產品供需，公司會依市場變化彈性調整營運安排。

油價 中東 國際油價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

油價高檔支撐、迎接年底補庫存動能 台塑、台聚相對看好 EVA 市況

中東情勢加劇運價高檔 萬海領先走強

9月景氣動向 台經院：廠商看法與上月持平

台經院9月景氣調查出爐 製造業、營建業回升 服務業連三跌

相關新聞

颱風逼近窗戶貼膠帶 專家：錯了幫倒忙 大雨過後「三處為盤查重點」

颱風步步逼近，氣象預測以台灣北部及東半部影響最大，預計本周五、23日為颱風最靠近台灣的時間；不過瞬間豪大雨時，不少民眾擔心窗框滲水、陽台倒灌或牆面反潮發霉；21世紀不動產指出，暴雨天氣反而是「房屋體檢日」，鎖定風雨過後的「黃金48小時」，實地查驗中古屋的防水實力。

和益看第4季需求仍有支撐 後市觀察歲修、油價影響

國際油價高檔震盪、中東局勢持續干擾原物料供應，清潔劑原料大廠和益（1709）指出，依目前市況評估，第4季需求動能仍有一定支撐，不過油價、歲修仍帶來變數，將是後續觀察重點。

罕見 貨櫃海運市場「淡季不淡」

中東情勢持續升溫，全球貨櫃航運市場出現罕見的「淡季不淡」。10月北美線運價仍維持在7,500美元及1萬美元高檔，打破傳統旺季過後運價回落的慣例。

春水堂明年進軍美國搶商機 鎖定台積設廠…擬在亞利桑那開三家店

春水興業集團旗下春水堂首度進軍美國市場，鎖定台積電設廠帶動的科技產業聚落及消費商機，預計2027年第3季在亞利桑那州開出美國首家門市，初步規劃在當地布局二至三家店，未來再向加州及周邊市場擴張。春水堂此次將採100%獨資直營模式，並由創辦人劉漢介之女、第二代劉彥伶主導美國市場開拓，為品牌海外布局寫下新里程碑。

運動休閒業也擴大布局

隨著台灣科技業擴大美國投資布局，餐飲與運動休閒業者也掀起一波波赴美展店潮。不僅茶飲，從鍋貼、烘焙、連鎖餐廳到運動娛樂，八方雲集、美食-KY、瓦城及大魯閣等業者陸續擴大美國版圖，不僅瞄準當地台商與科技人才，也積極拓展美國主流消費市場，尋找海外成長新動能。

行政治理／賴坤成 深化農金體系夥伴關係

農業信用保證基金是國內農業金融體系一大支柱，身兼輔導全台311家農漁會信用部的重任，董事長賴坤成自去年3月上任後已全國跑透透，他期許真心和農漁會發展更密切的夥伴關係；律師出身的他更推動「債務人保單強制執行」助農漁會提高呆帳收回，同時開放基金部分存款轉存至各農漁會，直接協助在地農漁會資金調節。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。