罕見 貨櫃海運市場「淡季不淡」

中東情勢持續升溫，全球貨櫃航運市場出現罕見的「淡季不淡」。10月北美線運價仍維持在7,500美元及1萬美元高檔，打破傳統旺季過後運價回落的慣例。

業內指出，淡季高運價不僅為長榮、陽明及萬海第4季營運增添支撐，也有助於歐洲線今年底長約談判，以及明年北美線長約議價，業界看好長約價格續漲的機會。

中東地緣政治風險再起，近期荷莫茲海峽近日傳出三艘貨櫃輪遭攻擊，衝擊中東及歐洲貨櫃航運市場供需。部分中東貨載改由阿聯酋、阿曼等港口卸貨，再透過陸運或支線船轉運；印巴航線艙位也因船舶調度變化而供不應求，加上部分航商調派船舶投入中東及紅海航線，排擠其他區域運力，帶動運費走高。

貨櫃輪業者指出，為降低中東航線運輸風險，部分航商透過加班船安排，將遠東運往中東的貨載卸在阿聯酋Khor Fakkan或阿曼Sohar等港口，再以拖車運至杜拜Jebel Ali港，供客戶清關及提領。部分運往沙烏地阿拉伯、科威特、伊拉克、巴林及卡達的貨載，則先以陸運轉至杜拜，再安排支線船接駁至最終目的地。

紅海航線同樣受到戰事牽動。據了解，國內貨櫃三雄長榮、陽明及萬海雖已暫停紅海自營航線，但仍有部分往中東的貨載透過紅海服務，卸載於沙烏地阿拉伯吉達或約旦亞喀巴等港口，再由客戶安排拖車運往目的地。替代港口、陸運及支線船接力雖能維持部分貨物流動，卻也增加轉運成本與船舶調度複雜度。

業者分析，中東戰事不僅改變貨載卸貨地點，也牽動全球船舶配置。航商為因應中東及紅海航線需求，調整船舶部署，造成其他航線可用艙位減少；若再遇上港口壅塞、船期延誤，船舶周轉效率下降，將進一步推升區域運價。

其中，印巴航線受到的影響尤其值得關注，當船舶調往中東相關航線，其他區域艙位供給隨之吃緊，只要貨量維持一定水準，運價就有支撐。

北美線方面，10月運價仍處相對高檔，反映市場除了受到出貨需求支撐，也面臨地緣政治風險與全球運力調度變化。

業界認為，中東及紅海局勢若持續緊張，船舶配置與航線安排反覆變動，將有助於支撐運價，並為貨櫃三雄今年底歐洲線長約談判創造有利條件；至於明年5月前登場的北美線長約議價，若運價持續守穩高檔，航商也可望爭取較佳的合約價格。