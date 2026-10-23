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運動休閒業也擴大布局
隨著台灣科技業擴大美國投資布局，餐飲與運動休閒業者也掀起一波波赴美展店潮。不僅茶飲，從鍋貼、烘焙、連鎖餐廳到運動娛樂，八方雲集（2753）、美食-KY、瓦城及大魯閣等業者陸續擴大美國版圖，不僅瞄準當地台商與科技人才，也積極拓展美國主流消費市場，尋找海外成長新動能。
八方雲集持續擴大美國版圖，目前全美已有17家門市，布局從加州延伸至德州及亞利桑那州。9月在達拉斯都會區開出德州首店，導入快餐（QSR）模式，透過簡化套餐及開放式備餐動線提升營運效率。
美食-KY旗下85℃持續擴大美國布局，9月在加州、科羅拉多州及德州陸續開出新店，隨著10月新據點加入，全美門市預計突破百家。集團並規劃今年啟用德州新大型中央廚房，支援後續美國市場展店需求。
瓦城則以多品牌策略拓展美國市場，洛杉磯首店「Very Thai by 瓦城」與今年8月開幕的第二品牌「BO BO THAI」，目前均已進入穩定營運階段。
運動休閒業者大魯閣9月於聖安東尼奧開出全美第五家門市，並導入運動主題酒吧、餐飲服務及派對包廂，擴大聚餐與社交消費商機。
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