春水堂明年進軍美國搶商機 鎖定台積設廠…擬在亞利桑那開三家店

春水興業集團旗下春水堂首度進軍美國市場，鎖定台積電（2330）設廠帶動的科技產業聚落及消費商機，預計2027年第3季在亞利桑那州開出美國首家門市，初步規劃在當地布局二至三家店，未來再向加州及周邊市場擴張。春水堂此次將採100%獨資直營模式，並由創辦人劉漢介之女、第二代劉彥伶主導美國市場開拓，為品牌海外布局寫下新里程碑。

台灣茶飲品牌加速布局美國科技產業聚落。聯發國際旗下Sharetea已在亞利桑那州鳳凰城設點，UG也正在當地裝修門市，預計2027年開幕；目前Sharetea全美已有150家門市，UG今年底有望達十家。六角則於9月在德州休士頓開出Chatime日出茶太與Sunny up春上雙品牌直營店，結合茶飲、布丁蛋糕及鹹酥雞等台式小食，搶攻美國多元餐飲市場。

春水興業集團四大品牌布局

春水興業副總劉彥伶昨（22）日表示，春水堂赴美將採直營模式，延續台灣、日本及香港的經營方式。美國首站選擇亞利桑那州，除了當地台灣科技業聚落逐漸成形，春水堂採取「全日餐飲」模式，從早到晚供應各式餐點與茶飲，消費者無論正餐、下午茶或非用餐尖峰時段，都能進店用餐、喝茶或休憩，有機會填補當地市場不同時段的餐飲需求。

劉彥伶指出，春水堂在美國初期將先建立二至三家門市的營運基礎，待門市達到一定規模，再評估中央廚房等較大型投資，以支援後續展店需求。除了亞利桑那州，未來也將評估加州及周邊市場的發展機會。

集團旗下茶湯會則早在2018年就進軍美國，目前已開出26家門市，分布加州、德州、華盛頓州、紐約州及內華達州等地，其中以加州門市最多。茶湯會在美國採加盟模式，主要經營外帶飲品市場，當地茶飲接受度良好，飲品價格約5~6美元，價格明顯高於台灣市場。

根據最新統計，春水興業集團目前全球共有251家門市，其中台灣192家、海外59家。旗下春水堂全球76家，包括台灣57家、日本13家及香港六家；茶湯會全球173家，包括台灣133家、美國26家、泰國13家及新加坡一家，另有秋山堂及春秋山林各一家門市。