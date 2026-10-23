職感心教練／跨文化溝通 變身全能園丁

強哥被派去美國，負責把台灣的一套精密自動化設備技術移轉給當地的美國合作夥伴。以往他曾到越南進行同樣的訓練，過程平順，本以為此行也將順利過關，沒想到第一周便遇到挫折。

在首場技術說明會上，強哥正有條理地按步驟講解，才講到第三頁，底下一位美國工程師就舉手打斷：「強哥，我覺得此步驟可以省略，為什麼不直接跳過？」強哥愣了一下，試著解釋這是標準流程，但接下來的一小時，台下工程師頻頻出聲質疑，甚至當場爭論起來。

強哥心裡很納悶，以前在越南，台下工程師總是從頭聽到尾；為何美國工程師問題特別多？他甚至懷疑這群人根本不尊重他的專業，而是在「挑戰他」。實際上，強哥所面臨的是文化差異所引發的職場衝突。

要解開他的心結，得借用跨文化管理學者吉爾特·霍夫斯泰德（Geert Hofstede）的經典比喻：「花、花束與花園」。此理論將跨文化問題由淺入深分為三個層次：

花（Flowers），代表個人，關注個人的獨特性與行為差異。我們不能因為幾位美國工程師愛發問，就斷定「所有美國人都是來亂的」，團隊中或許也有沈默寡言的人；同樣的道理，在越南時雖然無人發問，也無法證明沒有人喜歡提問，這裡強調每個人都是一朵獨特的「花」。

花束（Bouquets），代表群體、組織或部落，關注特定團體內部的結構與文化特徵，也就是我們這裡做事的方式。美國夥伴習慣直接溝通、即時反饋，這跟台灣習慣「聽完簡報再統一發問」的「花束」排列方式完全不同。很多時候，衝突只是因為工作實務（插花方式）不同，而非對個體存有成見。

花園（Gardens），代表國家或社會整體，關注跨文化的宏觀維度，這代表了社會底層根深柢固的價值觀。美國是強調個人主義與「競賽」的社會，具有低權力距離的價值觀，認為「主動挑戰專家」才是專業負責的表現。反觀越南與台灣，則屬於注重和諧氛圍、尊重權威的文化習性。美國工程師的挑戰並非針對個人，他只是在遵循自己那片「花園」裡的正常行為。

理清這三個層次後，強哥可以著手進行管理策略的調整，不再感到委屈：

一、觀念轉向：強哥意識到，要改變美國社會那片「花園」的土壤（深層價值觀）幾乎是不可能的。但他可以調整「花束」的排列，也就是改變開會與溝通的流程。

二、行為轉變：隨後的會議中主動出擊，開場可以說：「今天採用技術研討會模式，歡迎大家隨時打斷我並提出意見，我們現場把問題做充分的討論。」一旦將「挑戰」主動納入會議規範，衝突便轉換為高效的協作。

卓越的跨文化領導者不需要把自己變成與對方一樣，而是要成為一名「全能園丁」。優秀的園丁能理解每一朵「花」的個人性格，並彈性調整組織合作的「花束」排列方式，同時包容並尊重兩地「花園」的本質差異。當我們學會不再把文化差異視為障礙，而是學會區分「性格、流程與價值觀」時，跨國任務才能真正跨越僵局，迎來豐收。