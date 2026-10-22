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2027年菜市場提前開戰 五星飯店推花膠湯品電商搶攻高端消費商機

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
「鮑參翅肚」向來是中式高級宴席的代表，如今五星飯店與知名餐廳將這份宴席文化融入年菜，透過佛跳牆、花膠燉湯等經典料理，讓昔日講究排場的珍饈美味，也能成為現代家庭團圓餐桌上的佳餚。賞星鮮／提供
「鮑參翅肚」向來是中式高級宴席的代表，如今五星飯店與知名餐廳將這份宴席文化融入年菜，透過佛跳牆、花膠燉湯等經典料理，讓昔日講究排場的珍饈美味，也能成為現代家庭團圓餐桌上的佳餚。賞星鮮／提供

農曆年節商機提前升溫，2027年年菜市場陸續啟動預購，五星飯店與電商平台透過品牌合作、經典菜色及促銷活動，爭取年節消費預算。從佛跳牆、米糕到花膠燉湯，高單價食材結合飯店品牌，成為年菜商品差異化的策略之一，也反應年菜市場競爭激烈。

傳統宴席中的「鮑參翅肚」四大海味，象徵高端食材與宴客文化，隨著海洋保育觀念日益受到重視，魚翅逐漸淡出現代宴席，口感柔軟滑潤又能吸附高湯精華的花膠，近年來成為高級中式湯羹中備受青睞的食材，也逐漸成為冷凍年菜高檔湯品的主角。

例如台北晶華酒店的火烔瑤柱燉雞湯，以火烔、瑤柱與雞湯燉煮，展現中式宴席湯品的醇厚鮮香，建議加熱時留意花膠的軟嫩程度，掌握自己喜愛的口感。北投老爺酒店的花膠干貝御品羹，讓花膠與干貝兩大海味相遇，呈現精緻濃郁湯羹的鮮美層次。桃園喜來登的花膠干貝人蔘雞湯結合花膠、干貝、人蔘與雞湯，讓傳統珍饈增添溫潤雅緻的風味。

業者透過搭配雞湯、干貝及人蔘等食材，結合料理技術與品牌形象，打造具有高端定位的年菜花膠商品。花膠價格受到魚種、尺寸、厚度及加工品質影響，部分乾貨每100公克售價可達數千元，選購時可留意花膠的實際含量與規格，下手前不妨透過網路購物平台比較，作為選購參考。

通路方面，momo購物賞星鮮專區已啟動2027年五星飯店年菜預購，集結了五星飯店、米其林指南推薦餐廳及老字號名店，從佛跳牆、燉雞湯、米糕，提供豐富的年節採買選擇。

預購期間推出雙重好禮，單筆消費滿5,000元即贈法國STAUB筷匙組，即日起至年底，每月下單還有機會抽STAUB鑄鐵鍋。

年節團圓餐桌上，一道用料講究、湯頭醇厚的飯店燉湯，總能為宴席增添豐盛滋味。從珍貴乾貨的繁複處理，到高湯的細火慢熬，費時費工的傳統料理如今也能輕鬆端上家中餐桌。賞星鮮／提供
年節團圓餐桌上，一道用料講究、湯頭醇厚的飯店燉湯，總能為宴席增添豐盛滋味。從珍貴乾貨的繁複處理，到高湯的細火慢熬，費時費工的傳統料理如今也能輕鬆端上家中餐桌。賞星鮮／提供

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