行銷望遠鏡／品牌要素的行銷價值

品牌要素（Brand Elements）或稱要素品牌（Ingredient Brand），是指廠商在品牌策略中，將產品的原物料、零組件、產品構成要件的品牌結合在一起，一方面用來辨識品牌名稱、標誌、符號、標語、象徵物、包裝、廣告歌曲等，另一方面用來提高最終產品的品牌權益，強化行銷價值的一種策略。

品牌要素所強調的「要素」，對最終產品具有加分及強化效果，所以廠商都樂此不疲。在激烈行銷競爭中，廠商除了精進產品功能之外，也不斷在尋求品牌要素的特色、優勢與加持效果，強化行銷價值。

品牌要素扮演產品差異化的關鍵角色。它不會和最終產品爭鋒頭，消費者通常也不會單獨購買這些「要素」，卻是促成購買最重要的理由。品牌要素具有強烈指名購買效果，欠缺品牌要素的產品，消費者就不想購買。

有些品牌深植人心，形象良好，可以加速購買決策。有些品牌似曾相識，有點印象，消費者考慮再三才會購買。有些品牌沒有印象，甚至不認識，通常不會被列入購買清單中。

廠商應用品牌要素策略，提升行銷價值，可以從下列幾個方向觀察。

1.零組件：組成產品的成分具有某些獨特特徵與優勢，成為品牌的關鍵要素。例如1990年代，英特爾（Intel）公司著名的「Intel inside」行銷策略，可謂要素品牌的成功典範。

2.地區特色：有些地區盡享氣候、土壤、日照、雨水等得天獨厚優勢，產出的農產品譽冠全球，成為廠商品牌要素的最佳策略。例如青森蘋果、藍山咖啡、日月潭紅茶等，都是箇中翹楚。

3.名人加持：名人加持也是廠商常用的操作手法，草書泰斗于右任、建築大師貝聿銘、朱銘的美術雕塑等，都是該領域令人印象最深刻的品牌要素。

4.國家形象：有些國家在某些領域獨步全球的優異表現，成為廠商標榜品牌要素的最佳題材，例如德國工藝（工業產品）、壓縮機日本製造、瑞士名表等，國家名稱成為構成品牌最重要的「要素」。

品牌要素對最終產品具有加持、加分、強化、增強等綜效，其行銷價值包括：

1.合作行銷：品牌要素成為最終產品的核心要素，提高最終產品的附加價值，最終產品強化品牌名稱與形象，具有合作行銷的策略聯盟價值。

2.相得益彰：最終產品廠商的廣告強調品牌要素，產品提高附加價值，也增強品牌要素的威力。

3.指名購買：品牌要素旨在提升最終產品的品牌形象，很自然成為顧客指名購買的關鍵指標。

4.專業分工：品牌要素廠商專注於「要素」的精研，最終產品公司專精於最終產品的行銷，共同擴大行銷價值。

5.定位鮮明：最終產品廠商採用品質最佳的要素品牌，提高產品附加價值，雙方的品牌定位鮮明。

6.產業發展：品牌要素行銷能互相強化，互蒙其利，形成產業發展重要一環。

品牌不只是廠商用來區別產品與服務的標記，消費者也從品牌訊息認識公司及其產品，進而做為下定購買決策的關鍵因素。品牌要素在最終產品廠商和要素產品公司之間，扮演「水幫魚，魚幫水」的角色，創造行銷綜效，互相拉抬，有效提高行銷價值。