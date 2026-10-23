顯而立見／你被AI資遣的那一天…

假設有天你早上開電腦，收到一封信：「感謝你過去的貢獻，我們決定終止合約。」之後發現你的工作，已經被交給一個自動化系統。它不會抱怨、不請假，速度還比你快一倍。那瞬間你可能才發現，問題不是公司不要你，而是整個時代已經不需要你的角色了。

現在的組織正在被AI重新洗牌。以前公司是一層一層堆上去的金字塔，每個人負責一小塊任務。現在很多中間層的工作被自動化掉，原本要五個人、三個禮拜才能做完的事，一個人搭配AI幾天就能搞定。組織變得更精簡，對可替代人力的需求自然愈來愈低。

很多人還停留在「只要我夠努力，公司就不會放我走」的想法，但努力只是放大器，放大的前提是你位置要對。跑在一條往下坡的賽道，就算你跑贏全部人，也只是比較快到終點而已。

反過來說，如果你在成長的賽道，就算偶爾跌倒，市場的浪也會推著你往前。就像同樣是設計師，在傳統產業，薪水再怎麼拼也有限，但在手遊產業，遊戲爆紅可能讓你收入翻好幾倍。

科技圈的例子更多。比如說去年美國電腦科學畢業生失業率高達6.1%，比生物或藝術史還高一倍，電腦工程系更是7.5%。有人投了上百封履歷，唯一拿到的面試是速食店；有人砸兩萬美金去上程式訓練營，結果畢業發現初階程式工作早就被自動化系統取代。

因為市場遊戲規則變了。現在世界要的人才，是能定義問題、整合工具，最後把它變成能賣的產品。在這種環境下，如果還抱著「進一間公司慢慢升」的心態，風險真的很大。與其等著別人發薪水，不如直接把自己當成一間公司來經營。

你是老闆，也是產品經理、行銷、財務，全都自己搞定，而AI和各種工具就是你的團隊。這樣你才有辦法不靠組織，也能自己養活自己。

21歲的Roy Lee就是很猛的例子。他在哥倫比亞大學念書時，自己做了個「Interview Coder」騙過亞馬遜面試，還拍片嘲諷，結果被學校開除。

照一般劇本，他的人生可能就這樣沒了，但他反而把這套工具升級成Cluely，切進「任何情境幫你即時應答」的市場，幾個月就募到超過2,000萬美元。他沒靠大公司，反而讓市場倒過來想要靠他。

因此，如果要在這個時代活得安心，你得讓自己變成一個可以自給自足的「超級個體」。我給你三個建議：

首先，選對賽道，要大、要成長快、要能放大你的優勢。其次，練出完整的閉環能力，從想法到產品到成交，自己都能跑完。第三，要有反脆弱的心態，不依賴單一平台或公司，規則一變就能轉方向。

如果你想開始，今天就能做這三件事：列出你所學或所在領域的三條高速成長賽道，挑一個技能在七天內做出能運作的版本，思考誰可能是第一個願意付錢的用戶。因為公司只是合作夥伴，不是你的生命線。真正的生命線，是你有沒有辦法自己活下去，甚至活得更好。

如果你現在還沒有明確的方向也沒關係，重點是要先看懂時代的趨勢。如果你還只是每天準時上班、領著固定薪水，那就該替自己加一份保障。

先用最小的成本試著開始，慢慢累積內容，單純的把你的經歷和專業分享出去，讓更多人看見你，認同你，進而信任你。當你被認定是專家，機會自然會自己找上門。