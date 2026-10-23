行政治理／賴坤成 深化農金體系夥伴關係

農業信用保證基金是國內農業金融體系一大支柱，身兼輔導全台311家農漁會信用部的重任，董事長賴坤成自去年3月上任後已全國跑透透，他期許真心和農漁會發展更密切的夥伴關係；律師出身的他更推動「債務人保單強制執行」助農漁會提高呆帳收回，同時開放基金部分存款轉存至各農漁會，直接協助在地農漁會資金調節。

農信保分擔融資風險

財團法人農業信用保證基金由農業部主管。設立宗旨為協助擔保能力不足農漁業者，為其貸款提供信用保證，適時獲得所須資金；同時為農業金融機構分擔融資風險。

賴坤成歷任立委、台東市長，2017年擔任中小企業聯合輔導基金會董事長始跨足金融體系，期間經歷新冠疫情肩負企業紓困重任，當時也與中小企業信用保證基金密切合作。如今來到農信保，賴坤成盛讚台灣的信保制度在國際上享有高度評價，甚至超越日韓。

他指出，農信保主要是和農漁會信用部分擔融資風險，農漁會全台共342家，其中311家有信用部，屬基層金融，不若銀行規模及監理制度，故以農業金庫和農信保為兩大輔導單位，農漁會依賴度相當高。

賴坤成上任一年半推出兩大有感政策，首先是債務人保單強制執行，他一上任即拜訪壽險公會，從數據中得知123萬張強制執行保單中75%是銀行聲請，其餘是租賃公司及個人等，農漁會幾乎零。保單也是債務人的財產總擔保，應按債權比例平均分攤，他在全國農漁會巡講保單強制執行說明會，分享執行程序實務以提高呆帳收回績效。

2025年農信保理賠（代償）3.25億，追償收回1.18億，去（114） 年3月開始推保單執行當年即收回1,579萬元，今年截至7月收回2,227萬，比去年績效更好，占所有收回案第二高。估今年代償收回達1.3億元，是十年來最高。賴坤成也強調此乃手段而非目的，有些農漁民畢竟是經濟弱勢，仍以收回本金為主協商。

協助農漁會資金調度

其次是存款及投資財務收入，此為保證手續之外第二大收入，賴坤成指出，過去規範基金存款機構須有信評，但農漁會這幾年體質改善顯著，只是評級公司收費一次約百萬元，農漁會未有立即需求取得評等，他便和農金署溝通用五大公股行庫逾放平均值為標準可轉存款給信用部，有需要資金的信用部一個單位轉存款2,000萬元起，如蘆洲或北投等業務大的可轉存5,000萬，直接協助農漁會資金調度。

此外，農信保另一大投資是農業金庫，為第二大股東，以前皆有一席董監事甚至常董，本屆在上級規劃下未有席位，賴坤成至今仍忿忿不平，他認為雙方合作密切，應以夥伴關係視之。他舉例上任後已到訪一百多家農漁會，目標是311家全跑遍，除了金融業務交流，還分享產銷、資訊化提升甚至AI等，他將農金體系視同一家人，期望深化更密切夥伴關係。