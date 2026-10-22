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萬家福秋季 Wine Fair 情境選酒降低入門門檻 業績拚成長兩成

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
萬家福與樂家康年度酒業盛事「2026 秋季 Wine Fair」將於 10 月 30 日至 11 月 29 日登場。萬家福／提供
萬家福與樂家康年度酒業盛事「2026 秋季 Wine Fair」將於 10 月 30 日至 11 月 29 日登場。萬家福／提供

萬家福與樂家康年度酒業盛事「2026 秋季 Wine Fair」將於 10 月 30 日至 11 月 29 日登場，今年以年度業績成長 10% 至 20% 為目標，因應消費市場與飲酒習慣轉變，聚焦入門酒款、豐富商品選擇與多元品飲體驗，積極開拓酒類消費新客群。面對疫情後酒類市場從高峰逐步回歸理性，萬家福將透過更貼近消費者需求的選酒指南，降低品酒門檻，為市場注入新的成長動能。

回顧近年葡萄酒銷售市場，消費結構已呈現明顯的 M 型化趨勢。面對全球酒類市場轉變，飲酒人口與消費習慣正迎來顯著的世代交替。根據萬家福酒類採購團隊的長期觀察，年輕族群的交際應酬模式改變，加上追求快節奏與新鮮感，傳統葡萄酒繁複的產區歷史與品種知識，常讓新手望而生畏，使葡萄酒在日常消費中逐漸被邊緣化。

面對琳瑯滿目的葡萄酒，許多消費者常因看不懂酒標、背不出產區而不知從何下手。為了打破「葡萄酒專業門檻高」的迷思，萬家福今年特別推出全新的選酒策略「葡萄酒情境式選酒指南」。不論是「今晚想搭配烤肋眼牛排」、「新手入門絕不踩雷」、「下班追劇隨開即飲」，或是「親友聚會甜酒首選」，消費者只要跟著情境指標走，不需背誦繁複酒款背景，就能輕鬆挑到最合適的葡萄酒。

萬家福目前提供超過 2,000 款酒類商品，號稱為全台通路之最。觀察近年市場趨勢，萬家福表示，調酒類的銷售表現最好，零酒精酒類也逐漸受到關注；再來則是啤酒、威士忌與燒酒等，葡萄酒的業績則具有季節性，通常在春、秋季的酒展期間，才能維持較穩定的銷售表現。

今年萬家福將進一步強化入門款酒類商品，著重口感容易接受、帶有甜感的酒款，協助初次接觸葡萄酒及其他酒類的消費者輕鬆入門。同時，透過品酒指南、風味介紹與情境式推薦，讓消費者不必具備專業知識，也能找到符合個人喜好的酒款。此外，商品規劃也將兼顧平價入門與高價精品，滿足不同預算及消費需求。

今年Wine Fair維持獨賣品牌RDF以及專家精心挑選奧古斯丁，持續引進法國波爾多梅多克地區士族名莊3等級酒款，2026Ｗine Fair集結包含：波爾多、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、澳洲、紐西蘭、智利、阿根廷、美國、南非等好酒。

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門檻 萬家福 業績

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