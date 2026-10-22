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三陽建宜蘭3S服務中心

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

三陽工業（2206）旗下南陽實業代理的HYUNDAI汽車擴大台灣市場布局，斥資近4億元打造宜蘭3S展示服務中心，即日起正式營運，整合新車銷售、展示及維修保養服務，強化蘭陽地區銷售與售後服務能量。

HYUNDAI表示，新據點位於宜蘭縣五結鄉中正路三段，基地面積近900坪，緊鄰台9線主要交通幹道，串聯宜蘭市、五結及羅東生活圈，藉由擴大服務據點規模，提升宜蘭地區市場經營及車主服務效率。

新展示中心採用HYUNDAI GDSI 2.0全球展示空間設計標準，除新車展示與銷售區域外，也設置專屬交車空間，並擴充維修保養服務設施，提供從賞車、購車、交車到售後維修的一站式服務。

除擴大實體通路投資，HYUNDAI也同步推動數位服務升級，陸續推出「準車主專區」及全新「電子車主手冊」，將服務延伸至訂車、交車及日常用車等環節，提升顧客查詢資訊及使用服務的便利性。

HYUNDAI持續透過實體據點擴充與數位服務整合，完善全台銷售及售後服務網絡，進一步深耕區域汽車市場。

三陽 宜蘭 Hyundai

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