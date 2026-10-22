藥華藥與澳機構簽MOU

藥華藥（6446）加速拓展澳洲市場，執行長林國鐘近日率團參加2026年澳洲國際生技大會，與澳洲臨床研究機構Novotech簽署合作備忘錄（MOU），深化當地臨床研究合作。

此外，藥華藥也同步推進新藥Ropeg在澳洲真性紅血球增多症（PV）及原發性血小板過多症（ET）雙適應症藥證申請準備工作，並積極籌組當地營運及商業化團隊，為未來進軍澳洲市場預作準備。

藥華藥表示，澳洲是公司深化亞太及全球市場布局的重要一環。繼澳洲子公司10月1日正式進駐墨爾本澳洲眼科研究中心後，此次由林國鐘親自率團赴澳，除參與生技產業交流，也積極接觸當地醫療專家、臨床研究機構及具備醫藥產業商業化經驗的高階管理人才，加速建立澳洲在地營運體系。

林國鐘表示，從成立澳洲子公司，到此次與當地骨髓增生性腫瘤（MPN）領域專家、產業夥伴及高階人才交流，藥華藥正逐步將澳洲市場布局轉化為具體行動。未來將持續準備Ropeg於PV及ET兩項適應症的澳洲藥證申請，深化與當地關鍵意見領袖及醫療體系合作，並加速建立澳洲團隊，期望讓Ropeg早日提供澳洲MPN患者新的治療選擇。

2026年澳洲國際生技大會於10月21日至23日在昆士蘭黃金海岸舉行，由澳洲生技協會主辦，是澳洲規模最大的年度生技產業盛會。今年首度結合醫材大會AusMedtech及投資大會AusBiotech Invest於同週登場，預計吸引約2,000名來自全球生技製藥、投資、學研及政府機構的代表參與。