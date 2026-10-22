聽新聞
0:00 / 0:00

藥華藥與澳機構簽MOU

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

藥華藥（6446）加速拓展澳洲市場，執行長林國鐘近日率團參加2026年澳洲國際生技大會，與澳洲臨床研究機構Novotech簽署合作備忘錄（MOU），深化當地臨床研究合作。

此外，藥華藥也同步推進新藥Ropeg在澳洲真性紅血球增多症（PV）及原發性血小板過多症（ET）雙適應症藥證申請準備工作，並積極籌組當地營運及商業化團隊，為未來進軍澳洲市場預作準備。

藥華藥表示，澳洲是公司深化亞太及全球市場布局的重要一環。繼澳洲子公司10月1日正式進駐墨爾本澳洲眼科研究中心後，此次由林國鐘親自率團赴澳，除參與生技產業交流，也積極接觸當地醫療專家、臨床研究機構及具備醫藥產業商業化經驗的高階管理人才，加速建立澳洲在地營運體系。

林國鐘表示，從成立澳洲子公司，到此次與當地骨髓增生性腫瘤（MPN）領域專家、產業夥伴及高階人才交流，藥華藥正逐步將澳洲市場布局轉化為具體行動。未來將持續準備Ropeg於PV及ET兩項適應症的澳洲藥證申請，深化與當地關鍵意見領袖及醫療體系合作，並加速建立澳洲團隊，期望讓Ropeg早日提供澳洲MPN患者新的治療選擇。

2026年澳洲國際生技大會於10月21日至23日在昆士蘭黃金海岸舉行，由澳洲生技協會主辦，是澳洲規模最大的年度生技產業盛會。今年首度結合醫材大會AusMedtech及投資大會AusBiotech Invest於同週登場，預計吸引約2,000名來自全球生技製藥、投資、學研及政府機構的代表參與。

澳洲 藥華藥 亞太

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

澳洲深化與東帝汶防務合作 遏制中國擴大太平洋影響力

GCTF聯合委員會議召開 明年聚焦海事韌性、AI等議題

安克睡眠醫材在美報佳音

亞洲華文作家協會大會移師台中 探討文化傳承與創新

相關新聞

春水堂明年進軍美國搶商機 鎖定台積設廠…擬在亞利桑那開三家店

春水興業集團旗下春水堂首度進軍美國市場，鎖定台積電設廠帶動的科技產業聚落及消費商機，預計2027年第3季在亞利桑那州開出美國首家門市，初步規劃在當地布局二至三家店，未來再向加州及周邊市場擴張。春水堂此次將採100%獨資直營模式，並由創辦人劉漢介之女、第二代劉彥伶主導美國市場開拓，為品牌海外布局寫下新里程碑。

運動休閒業也擴大布局

隨著台灣科技業擴大美國投資布局，餐飲與運動休閒業者也掀起一波波赴美展店潮。不僅茶飲，從鍋貼、烘焙、連鎖餐廳到運動娛樂，八方雲集、美食-KY、瓦城及大魯閣等業者陸續擴大美國版圖，不僅瞄準當地台商與科技人才，也積極拓展美國主流消費市場，尋找海外成長新動能。

行政治理／賴坤成 深化農金體系夥伴關係

農業信用保證基金是國內農業金融體系一大支柱，身兼輔導全台311家農漁會信用部的重任，董事長賴坤成自去年3月上任後已全國跑透透，他期許真心和農漁會發展更密切的夥伴關係；律師出身的他更推動「債務人保單強制執行」助農漁會提高呆帳收回，同時開放基金部分存款轉存至各農漁會，直接協助在地農漁會資金調節。

顯而立見／你被AI資遣的那一天…

假設有天你早上開電腦，收到一封信：「感謝你過去的貢獻，我們決定終止合約。」之後發現你的工作，已經被交給一個自動化系統。它不會抱怨、不請假，速度還比你快一倍。那瞬間你可能才發現，問題不是公司不要你，而是整個時代已經不需要你的角色了。

職感心教練／跨文化溝通 變身全能園丁

強哥被派去美國，負責把台灣的一套精密自動化設備技術移轉給當地的美國合作夥伴。以往他曾到越南進行同樣的訓練，過程平順，本以為此行也將順利過關，沒想到第一周便遇到挫折。

行銷望遠鏡／品牌要素的行銷價值

品牌要素（Brand Elements）或稱要素品牌（Ingredient Brand），是指廠商在品牌策略中，將產品的原物料、零組件、產品構成要件的品牌結合在一起，一方面用來辨識品牌名稱、標誌、符號、標語、象徵物、包裝、廣告歌曲等，另一方面用來提高最終產品的品牌權益，強化行銷價值的一種策略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。