漢翔攻儲能啟用電力島 主打智慧化解決方案

漢翔公司（2634）搶攻千億儲能市場商機，昨（22）日舉行「9MW/54MWh大型微電網（電力島）系統」啟用典禮，宣告全台最大的工業級表後儲能微電網正式投入運轉，同步啟動招商。漢翔強調，這套全方位智慧化能源解決方案，可為企業用戶每年至少節省四成能源成本。

值得注意的是，昨天的啟用典禮包括上銀集團、士林電機、三地能源、寶成集團、矽品精密、格斯科技、思澄國際、桃園捷運、欣欣水泥等「潛在企業客戶」或合作夥伴都指派代表到場。

漢翔董事長曹進平透露，目前已有多家「用電大戶」正與漢翔洽談合作，涵蓋半導體、石化及電子等產業；而護國神山台積電，是漢翔極力爭取的客戶之一。

曹進平指出，電力島可視為一座小型電廠，除了搭配台電表後儲能之外，亦可整合風力、太陽光電、緊急發電機及大容量電池儲能系統（BESS）。

同時並導入漢翔自主研發的能源管理系統（EMS）與微電網控制技術，具備「孤島運轉、智慧調度、多層次安全防護、自主供電」四項核心能力。

電力島也能創造經濟效益，離峰充電、尖峰放電的「削峰填谷」策略，透過智慧化動態需量與負載追隨功能，微電網可整合調控廠內風、光、儲能系統，以支撐生產用電力，尖峰時段改用預先備存的電力，電費支出結構將能獲得可觀的優化。

而依台電現行生產批次電價架構，夏季尖峰與離峰電價每度差達9.29元，在電力島的輔助下，評估每年可節省能源成本近40%。

曹進平表示，漢翔從自身生產需求出發，將航太產業累積的安全管理、電控整合及可靠度工程經驗導入微電網設計，自2021年起跨足儲能，累積表前、表後及台電微電網等多個儲能案場的工程整合建置經驗。

他說，電力島已由自有場域實證，進入市場化應用，目標客群包括大型工業用戶、AI資料中心、大型醫療院所、國家戰略及公用事業等場域，逐步拓展國內外市場，為客戶提供一站式能源整合服務，也為能源轉型及供電韌性提供更多選擇。