假設有天你早上開電腦，收到一封信：「感謝你過去的貢獻，我們決定終止合約。」之後發現你的工作，已經被交給一個自動化系統。它不會抱怨、不請假，速度還比你快一倍。那瞬間你可能才發現，問題不是公司不要你，而是整個時代已經不需要你的角色了。

2026-10-23 00:23