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泓德能源高層遭聲押
泓德能源（6873）董事長謝源一、總經理周仕昌，以及財務長廖彥凱昨（22）日遭花蓮縣地方法院聲請羈押，公司表示，全力配合檢調單位調查，公司營運財務一切正常，對相關財務業務無重大影響。
根據檢調消息，泓德能源高層疑涉入鳳林鎮光電開發弊案，檢調因而在21日前往泓德能源公司調查，並帶走相關人員。
泓德能源指出，尚未收到相關單位正式官方文件，確切原因尚在了解與釐清中。公司將全力配合司法機關之調查，期能盡速釐清事實真相。
泓德能源強調，公司恪遵法令規範與公司治理原則，後續若有進一步明確資訊，將依規定及時於公開資訊觀測站發布重大訊息，以昭公信。泓德能源昨天股價遭摜壓至跌停板57.4元收市，下跌6.3元。
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