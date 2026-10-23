聽新聞
0:00 / 0:00

泓德能源高層遭聲押

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

泓德能源（6873）董事長謝源一、總經理周仕昌，以及財務長廖彥凱昨（22）日遭花蓮縣地方法院聲請羈押，公司表示，全力配合檢調單位調查，公司營運財務一切正常，對相關財務業務無重大影響。

根據檢調消息，泓德能源高層疑涉入鳳林鎮光電開發弊案，檢調因而在21日前往泓德能源公司調查，並帶走相關人員。

泓德能源指出，尚未收到相關單位正式官方文件，確切原因尚在了解與釐清中。公司將全力配合司法機關之調查，期能盡速釐清事實真相。

泓德能源強調，公司恪遵法令規範與公司治理原則，後續若有進一步明確資訊，將依規定及時於公開資訊觀測站發布重大訊息，以昭公信。泓德能源昨天股價遭摜壓至跌停板57.4元收市，下跌6.3元。

聲押 泓德能源 能源

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

泓德能源董事長、總經理遭羈押 公司：營運一切正常

高層遭聲押 泓德能源：營運財務正常、配合司法調查

泓德能源遭檢調搜索 股價跌停鎖死

花蓮鳳林光電弊案爆近5000萬賄款 前鎮長、縣農會前總幹事遭聲押

相關新聞

春水堂明年進軍美國搶商機 鎖定台積設廠…擬在亞利桑那開三家店

春水興業集團旗下春水堂首度進軍美國市場，鎖定台積電設廠帶動的科技產業聚落及消費商機，預計2027年第3季在亞利桑那州開出美國首家門市，初步規劃在當地布局二至三家店，未來再向加州及周邊市場擴張。春水堂此次將採100%獨資直營模式，並由創辦人劉漢介之女、第二代劉彥伶主導美國市場開拓，為品牌海外布局寫下新里程碑。

運動休閒業也擴大布局

隨著台灣科技業擴大美國投資布局，餐飲與運動休閒業者也掀起一波波赴美展店潮。不僅茶飲，從鍋貼、烘焙、連鎖餐廳到運動娛樂，八方雲集、美食-KY、瓦城及大魯閣等業者陸續擴大美國版圖，不僅瞄準當地台商與科技人才，也積極拓展美國主流消費市場，尋找海外成長新動能。

行政治理／賴坤成 深化農金體系夥伴關係

農業信用保證基金是國內農業金融體系一大支柱，身兼輔導全台311家農漁會信用部的重任，董事長賴坤成自去年3月上任後已全國跑透透，他期許真心和農漁會發展更密切的夥伴關係；律師出身的他更推動「債務人保單強制執行」助農漁會提高呆帳收回，同時開放基金部分存款轉存至各農漁會，直接協助在地農漁會資金調節。

顯而立見／你被AI資遣的那一天…

假設有天你早上開電腦，收到一封信：「感謝你過去的貢獻，我們決定終止合約。」之後發現你的工作，已經被交給一個自動化系統。它不會抱怨、不請假，速度還比你快一倍。那瞬間你可能才發現，問題不是公司不要你，而是整個時代已經不需要你的角色了。

職感心教練／跨文化溝通 變身全能園丁

強哥被派去美國，負責把台灣的一套精密自動化設備技術移轉給當地的美國合作夥伴。以往他曾到越南進行同樣的訓練，過程平順，本以為此行也將順利過關，沒想到第一周便遇到挫折。

行銷望遠鏡／品牌要素的行銷價值

品牌要素（Brand Elements）或稱要素品牌（Ingredient Brand），是指廠商在品牌策略中，將產品的原物料、零組件、產品構成要件的品牌結合在一起，一方面用來辨識品牌名稱、標誌、符號、標語、象徵物、包裝、廣告歌曲等，另一方面用來提高最終產品的品牌權益，強化行銷價值的一種策略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。