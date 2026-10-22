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台東跨年太熱門！立委偕縣府協調交通部 增跨年航班

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
台東跨年晚會封神，今年底跨年晚會卡司尚未公布，台北飛往台東的跨年班機已全數客滿。台東縣政府／提供
台東跨年晚會封神，今年底跨年晚會卡司尚未公布，台北飛往台東的跨年班機已全數客滿。台東縣政府／提供

台東跨年晚會近年人氣持續攀升，吸引全國各地遊客前往，今年底跨年晚會卡司尚未公布，台北飛往台東的跨年班機已全數客滿。立委陳瑩與台東縣政府副縣長王志輝，近日與交通部協調增加航班與改派大型客機；另將協調台鐵增加班次。

交通部常務次長林國顯會中允諾，將協調航空公司增加航班，並進一步研議改派大型噴射客機的可行性，盼增加跨年期間交通運能。

陳瑩指出，這幾年在台東縣長饒慶鈴帶領下，台東觀光發展持續提升，尤其跨年晚會更成為全國矚目的年度盛事，吸引各地遊客慕名而來，許多遊客甚至在表演卡司公布前，就已提前安排交通及住宿。

尤其今年12月31日適逢星期四，隔天元旦連假接續展開，不少遊客計畫提前抵達台東，除了參加跨年晚會，也能安排觀光行程、迎接新年第一道曙光，為台東帶來更多觀光商機。然而，跨年當天飛往台東的班機早已全數客滿，讓許多想來台東跨年的遊客面臨一票難求的困境。

目前台北往返台東航線主要使用70人座ATR螺旋槳客機，若能改以184人座A321噴射客機執飛，每班可增加114個座位，運能大幅提升。

陳瑩與台東縣副縣長王志輝為增加跨年航班運量，除要求增加班機，也請交通部協調航空公司，評估將既有航班改由大型噴射客機執飛，雙管齊下紓解跨年交通需求。

林國顯在協調會中表示，已初步協調增加跨年連假航班，同時將進一步協調改由大型噴射客機執飛的可行性，相關安排待與航空公司確認。

此外，陳瑩也同步積極協調台鐵，盼跨年期間增開更多加班列車，讓整體疏運班次較往年進一步增加，提升台東跨年交通運能。

陳瑩表示，台東觀光越來越受到歡迎，交通運能也必須跟上觀光需求，將持續協調交通部及相關單位，透過增加航班、加開列車雙管齊下，讓更多遊客能夠順利抵達台東，安心規劃行程，也讓更多人能夠來台東跨年、住宿、消費，帶動地方觀光及經濟發展。

台東 跨年 航班

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