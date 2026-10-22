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國建砸12.3億買塭仔圳千坪土地 每坪單價約110萬元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

國建（2501）22日公告，斥資約12.29億元取得新北市泰山區貴仁段建地，土地面積約1,118坪，每坪成交單價110萬元，交易對象為四名自然人。國建表示，該筆土地位於新北市塭仔圳重劃區，預計最快2027年才會進行配地，目前尚未有具體開發規劃，後續將視重劃進度及市場狀況評估開發方向。

塭仔圳重劃區為新北市近年重要的大型市地重劃開發區域，範圍橫跨新莊、泰山，鄰近機場捷運及新莊副都心，具備交通及區位優勢，隨著重劃工程逐步推進，近年吸引建商持續關注。

尤其雙北大型完整開發基地取得不易，塭仔圳重劃區因開發面積廣，加上鄰近既有成熟生活圈，被視為新北市未來住宅供給的重要區域之一。不過，由於重劃區仍有配地及後續公共設施建置等程序，建商取得土地後，距離實際推案仍有一段時間。

專家指出，近年房市受到信用管制及銀行房貸緊縮影響，建商購地態度普遍轉趨審慎，尤其對於土地取得成本、未來產品總價及市場去化速度更為重視。相較於短期內必須推出的建案，部分具備資金實力的上市櫃建商，仍持續鎖定具備長期發展潛力的重劃區，提前布局未來推案所需土地。

塭仔圳 土地 泰山

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