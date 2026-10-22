泓德能源董事長、總經理遭羈押 公司：營運一切正常

泓德能源（6873）21日晚間發布重訊，指檢調單位至公司進行調查，並調取資料，強調將全力配合檢調單位調查，公司營運財務一切正常，對相關財務業務無重大影響。該公司22日發布聲明指出，公司尚未收到相關單位之正式官方文件，確切原因尚在了解與釐清中。公司將全力配合司法機關之調查，期能儘速釐清事實真相。

泓德能源針對董事長謝源一、總經理周仕昌及財務長廖彥凱22日遭花蓮縣地方法院聲請羈押一事，公司發出聲明表示，目前營運與財務一切正常，公司具備完善的專業經理人體制與內部控制制度，各項業務均由專業團隊分工負責。財務及資金調度不受影響，各項業務及專案皆照常推進。

泓德能源強調，公司恪遵法令規範與公司治理原則，後續若有進一步明確資訊，將依規定及時於公開資訊觀測站發布重大訊息，以昭公信。不過，泓德能源22日股價仍摜壓至跌停板57.4元收市，下滑6.3元。