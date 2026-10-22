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醣基歐洲世界疫苗大會發表CHO V08臨床一期期中數據 獲國際大廠重視

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
醣基生醫在荷蘭阿姆斯特丹舉行的歐洲世界疫苗大會（World Vaccine Congress Europe），由總經理吳宗益發表克雷伯氏肺炎桿菌K1/K2二價醣共軛疫苗CHO V08的首次人體一期臨床研究期中分析結果。圖／醣基生醫提供
醣基生醫在荷蘭阿姆斯特丹舉行的歐洲世界疫苗大會（World Vaccine Congress Europe），由總經理吳宗益發表克雷伯氏肺炎桿菌K1/K2二價醣共軛疫苗CHO V08的首次人體一期臨床研究期中分析結果。圖／醣基生醫提供

醣基（6586）22日表示，該公司發展的克雷伯氏肺炎桿菌K1/K2二價醣共軛疫苗CHO V08，首次人體一期臨床試驗期中分析出爐，初步展現良好的安全性與免疫反應，其中K1、K2殺菌活性效價提升4倍以上的受試者比例分別達88%及86%。公司正與國際疫苗研發機構交流，評估研發資源支持及授權合作機會。

醣基總經理吳宗益21日於歐洲世界疫苗大會（World Vaccine Congress Europe）發表CHO V08最新臨床成果，並分享母體免疫應用的非臨床研究進展。會議期間，公司與國際疫苗及全球健康領域專家交流，研究成果獲得正面回饋，也受到國際疫苗大廠研究人員關注。

醣基表示，CHO V08主要針對高致病性克雷伯氏肺炎桿菌開發，該菌可能造成肝膿瘍、轉移性眼內炎及中樞神經系統感染，甚至導致健康成人發生嚴重侵襲性感染。CHO V08運用公司醣共軛技術，以與侵襲性感染密切相關的K1及K2莢膜多醣為標的，開發預防性疫苗。

根據此次公布的數據，CHO V08一期臨床試驗KLEBBI 001共納入41名健康成人，分為兩個劑量組，分別於第1、29及57天接受3次肌肉注射，並於第85天進行期中分析，其中41人納入安全性分析，40人納入免疫原性分析。

安全性方面，兩個劑量組整體耐受性良好，與疫苗相關的不良事件多屬輕度，包括注射部位疼痛、肌肉疼痛及疲倦。分析時未觀察到嚴重不良事件或特殊關注不良事件；另有4名受試者發生第3級治療期間不良事件，經評估均與CHO V08無關。

免疫原性方面，受試者接種後，K1及K2特異性IgG抗體均上升，並產生血清殺菌活性（SBA）反應。在基線無效價的受試者中，完成3劑接種後，K1及K2殺菌活性效價提升至少4倍的比例，分別達88%及86%。

不過，醣基強調，SBA屬於功能性免疫分析指標，與人體實際臨床保護效果的關聯，仍須透過後續研究確認。目前公司正與國際學術研究團隊合作，進行調理吞噬殺菌分析（OPKA），進一步評估疫苗誘發抗體的殺菌能力，作為後續臨床試驗設計依據。

值得注意的是，醣基此次也公布CHO V08應用於母體免疫的非臨床研究結果。研究團隊在母鼠懷孕前施打疫苗後，於子代偵測到疫苗誘發抗體，且在所測試的K1及K2菌株攻毒條件下，免疫組新生小鼠全數存活，初步支持透過母體免疫保護新生兒的研發方向。

醣基指出，動物試驗結果仍不能直接推論孕婦及新生兒的臨床保護效果，相關安全性及有效性有待後續驗證。

展望後續發展，醣基將持續完成CHO V08一期臨床追蹤，深化功能性抗體分析，並依研究結果評估後續試驗劑量、接種時程及臨床開發規劃。同時，持續與國際疫苗研發機構及潛在合作夥伴接洽，尋求研發資源支持與國際授權合作機會。

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