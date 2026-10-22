工研院「AI在宅醫療」獲APEC基金支持 攜4經濟體拓跨國應用

工研院「AI在宅醫療」計畫獲亞太經濟合作會議（APEC）「未來健康照護子基金」補助，並獲智利、韓國、馬來西亞及越南4個APEC經濟體支持，成為今年台灣唯一獲該基金支持的計畫，未來將推動跨國場域應用，並協助台灣醫療科技業者進軍國際市場。

APEC「未來健康照護子基金」由台灣倡議成立，是APEC首個以健康照護為主題的子基金，主要因應亞太地區人口高齡化、慢性疾病照護及醫療資源分布不均等問題，鼓勵運用數位健康、人工智慧（AI）及公私協力，發展以病患為中心的創新醫療模式。

工研院在經濟部產業技術司支持下，長期投入智慧醫療與在宅照護科技研發，此次將台灣累積的智慧醫療研發及場域應用經驗帶入APEC合作平台，促進各經濟體在遠距醫療與居家照護領域交流。

工研院生醫與醫材研究所所長呂瑞梅表示，面對高齡人口增加、慢性疾病照護需求攀升及醫療人力短缺，將醫療服務延伸至患者家中的在宅醫療，已成各國醫療轉型重要方向。

工研院「AI在宅醫療」計畫整合穿戴式裝置、遠端生理監測、AI預測分析及智慧導引等技術，讓醫療團隊可跨越場域限制，即時掌握患者生理及健康狀況，提早辨識異常風險並介入處置，減少患者往返醫院負擔。

目前相關技術已在台東、新北及彰化等地醫療院所進行場域驗證，依各地醫療環境及臨床需求，優化遠端健康監測、醫療資訊傳輸及AI輔助判讀，並針對偏鄉醫療資源不足、高齡及行動不便患者就醫困難等問題，探索實際應用模式。

國內業者也加入布局。能資國際開發重量僅3.2公斤的可攜式X光機，讓影像檢查能延伸至居家等照護場域；商之器則以醫療影像AI整合平台及行動醫療技術，支援跨院影像調閱及遠距診療。

工研院表示，預計2027年分別在越南及台北舉辦APEC國際研討會，交流AI智慧醫療、遠距監測及在宅照護經驗，並串聯國內醫療科技業者，依亞太各經濟體照護需求推動跨國技術合作及場域應用，協助台灣業者拓展國際市場。